Detienen a Rolando Federico Gómez Quinde, presunto líder del grupo criminal Las Águilas fugado en junio de cárcel de Ecuador

Rolando Federico Gómez Quinde, alias “Fede”, el presunto líder del grupo criminal Las Águilas, que en junio se fugó de una cárcel de Ecuador, fue detenido este jueves en Colombia, dijeron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su ministro del Interior, John Reimberg.

Noboa publicó en X una foto de Gómez Quinde acompañado de este mensaje: “Hoy los números siguen hablando: 11 objetivos de alto valor están tras las rejas, incluido alias ‘Fede’. Ecuador no retrocede. Aquí manda la ley, no las mafias”.

En la misma red social, Reimberg dijo que Gómez Quinde fue detenido en Medellín, Colombia, en una operación realizada por la Policía de Ecuador junto con la Policía y la Armada de Colombia.

Según el funcionario, Gómez Quinde se ocultaba con otra identidad. “No tendrán lugar dónde esconderse y se quedarán donde deben estar: tras las rejas”, señaló.

CNN busca saber si Gómez Quinde cuenta con representación legal.

Gómez Quinde se fugó en junio del Centro de Privación de Libertad Número 1, ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. El hecho causó molestia en el Gobierno de Noboa, quien ordenó que se investigara a todo el personal penitenciario que pudiera estar involucrado.

El presunto líder criminal había sido detenido en enero en la provincia de Guayas. En ese momento, la Fiscalía lo acusó de tráfico de drogas y de armas, cargos que él rechazó.

Las Águilas es uno de los 22 grupos criminales que el Gobierno de Noboa designó terroristas en enero de 2024, mediante un decreto que declaró la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador.

