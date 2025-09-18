La visita de Trump al Reino Unido trae más de US$ 200.000 millones en inversiones, dice el gobierno británico

Por John Liu, CNN

El Reino Unido ha asegurado US$ 204.000 millones en inversiones de empresas estadounidenses durante la visita de estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al país, dijo el gobierno británico este miércoles.

El paquete de inversiones, que el Reino Unido calificó como “récord” para una visita de estado, incluye una inversión de £ 90.000 millones (US$ 122.000 millones) de Blackstone durante la próxima década y £ 3.900 millones (US$ 5.300 millones) de Prologis en ciencias de la vida y manufactura avanzada.

La inversión de Blackstone en Gran Bretaña ya había sido reportada anteriormente.

Otras empresas estadounidenses involucradas en el paquete de inversiones incluyen Palantir, Amentum, Boeing y STAX.

En total, se espera que los compromisos de inversión creen 7.600 empleos, estimó el gobierno británico en un comunicado el miércoles.

Trump inició el miércoles su visita de estado con reuniones con la familia real británica y está previsto que este jueves se reúna con el primer ministro Keir Starmer.

