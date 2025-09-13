Mientras Netanyahu redobla su ataque contra Qatar, las familias de los rehenes lo acusan de “sabotaje”

Por Max Saltman y Lauren Izso, CNN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, redobló su ofensiva contra los negociadores de Hamas en Qatar a principios de esta semana, justificando el ataque en una publicación en redes sociales este sábado, afirmando que matarlos habría “eliminado el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra”.

Sin embargo, un importante grupo de familiares de los rehenes rechazó la afirmación del primer ministro, acusando a Netanyahu de “sabotaje” y de ser un “obstáculo” para terminar con la guerra en Gaza.

“La operación dirigida en Qatar demostró, sin lugar a dudas, que existe un obstáculo para el regreso de los 48 rehenes y el fin de la guerra: el primer ministro Netanyahu”, dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado este sábado. “Cada vez que se acerca un acuerdo, Netanyahu lo sabotea”.

Cuando Israel atacó un edificio que albergaba al equipo negociador de Hamas en Doha el 9 de septiembre, Hamas había declarado días antes que estaba revisando las “ideas” de cese del fuego por Estados Unidos, principios que el propio Netanyahu afirmó posteriormente que Israel había aceptado.

Ese intento de homicidio finalmente fracasó, y Hamas afirmó que mató a cinco miembros de menor rango del grupo y a un funcionario de seguridad catarí.

Qatar, por su parte, ha calificado el ataque como “terrorismo de Estado” y prometió responder con la ayuda de sus socios regionales.

El primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, dijo el miércoles en una entrevista exclusiva a CNN, que Netanyahu “mató cualquier esperanza” para los rehenes que permanecen en Gaza, luego del intento de Israel de matar a los líderes de Hamas en Doha.

