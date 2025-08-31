De Perú a Australia: tres hermanos escoceses completan una travesía récord de 139 días a remo por el Pacífico

Por Laura Sharman, CNN

Tres hermanos escoceses hicieron historia al completar la travesía a remo sin asistencia y sin escalas más rápida del océano Pacífico, el océano más grande del mundo, pasando 139 días en el mar.

Ewan, Jamie y Lachlan Maclean remaron 14.485 km desde Perú hasta Australia, convirtiéndose también en el primer equipo en cruzar con éxito desde Sudamérica.

Sobreviviendo a base de pescado fresco y comida liofilizada, superaron el mareo, la escasez de alimentos y las tormentas tropicales, incluido un incidente en el que Lachlan fue arrastrado por una ola gigante durante la noche.

El trío de Edimburgo pisó triunfalmente tierra firme el sábado tras cuatro meses y medio de remo continuo a bordo de su barco de fibra de carbono, inspirado en la F1 y construido por ellos mismos.

Con ello, superaron el anterior récord de tiempo establecido por el ruso Fedor Konyukhov, que remó en solitario desde Chile hasta Australia en 2014.

Al llegar poco antes del mediodía, los hermanos lo celebraron tocando la gaita y ondeando banderas escocesas, australianas y británicas, mientras eran recibidos por amigos y familiares, entre ellos su madre Sheila.

“Todavía estamos mareados, así que sí, la verdad es que nos tambaleamos por todas partes, pero estamos muy contentos de estar en tierra”, dijo Ewan a la cadena pública australiana ABC, describiendo la experiencia como “bastante abrumadora”.

Horas antes, Ewan había subido un video a Instagram con un mensaje al puerto deportivo.

“¿Tienen pizza y cerveza? Repito, ¿tienen pizza y cerveza? Cambio”.

Ewan, Jamie y Lachlan partieron de Lima, la capital de Perú, a mediados de abril, con el objetivo inicial de llegar a Sydney el 2 de agosto.

Sin embargo, debido al mal tiempo, cambiaron su ruta hacia Cairns.

“Las últimas dos semanas han sido muy duras”, declaró Jamie a la cadena ABC. “Nuestras expectativas se vieron frustradas cuando pensábamos que íbamos a llegar y nos azotó una tormenta tras otra, lo que nos hizo retroceder y nos empujó hacia el norte”.

Esto vino después del aterrador incidente en el que Lachlan cayó al agua durante un turno de noche y Ewan logró rescatarlo.

“Una ola lateral apareció de la nada. Tuve un par de segundos para reaccionar y me golpeó”, dijo Lachlan a ABC. “Me hizo perder el equilibrio. Golpeé las cuerdas salvavidas de estribor y básicamente di una voltereta hacia atrás y caí al agua”.

Ewan, Jamie y Lachlan creen que su vínculo familiar fue fundamental en su misión.

A pesar de los retos extremos, pudieron mantener una actitud positiva, encontrando a menudo momentos de alegría en los momentos más difíciles.

“Podemos hablar muy directamente entre nosotros”, dijo Jamie anteriormente. “La buena comunicación ha sido clave en este viaje”.

Su barco, llamado Rose Emily en honor a su hermana que falleció durante un embarazo, se cree que es el barco de remo oceánico más rápido y ligero jamás construido, creado con la leyenda del remo oceánico Mark Slats.

Los Maclean se embarcaron en la travesía oceánica con el objetivo de batir un récord mundial y recaudar un millón de libras esterlinas para financiar proyectos de agua potable en Madagascar.

En 2020, buscaron una forma de apoyar a las organizaciones benéficas que luchan por el agua potable en todo el mundo y pensaron en el impacto potencial de emprender un gran reto físico.

Tomaron la audaz decisión de cruzar el océano Atlántico a remo, logrando tres récords mundiales en el proceso. Completaron el viaje de 4.830 km en solo 35 días, convirtiéndose en el primer trío de hermanos en remar juntos por cualquier océano y el trío más joven y rápido en cruzar desde las islas Canarias hasta Antigua.

Una vez de vuelta en tierra firme, se dieron cuenta de que su misión por el agua potable no había terminado y concluyeron que la mejor manera de promover la causa era dar un paso más y “enfrentarse a la mayor masa de agua del planeta”, según declararon a CNN Sports en su día 101 en el mar.

La organización sin ánimo de lucro The Maclean Foundation, gestionada por la familia, trabaja para garantizar el suministro de agua potable a las comunidades mediante la colaboración con organizaciones asociadas en Madagascar para construir pozos.

El reto del Pacífico tiene como objetivo concienciar y recaudar fondos para construir pozos en todo el municipio de Ambohimanarina, en Madagascar, donde actualmente solo el 14 % de la población tiene acceso a agua potable segura y limpia. El objetivo de los hermanos es proporcionar agua potable a más de 40.000 personas.

“Queremos tener un impacto positivo en otras personas, que es en definitiva de lo que se trata este viaje”, declaró Ewan anteriormente a CNN. “Ver llegar las donaciones y los mensajes de apoyo nos ha ayudado mucho a superar momentos bastante difíciles”.

La misión de los Maclean continúa y, hasta ahora, han recaudado 850.859 libras esterlinas (US$ 1,15 millones ) de su objetivo de 1 millón de libras esterlinas (US$ 1,35 millones) para su última travesía oceánica.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.