Los miembros de la Guardia Nacional en Washington comienzan a portar armas

Por Zachary Cohen

Los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos desplegados en Washington comenzaron a portar sus armas el domingo, dijo a CNN un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta que lleva a cabo la misión.

Esto sigue a una directiva del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de la semana pasada que autorizó a los miembros de la Guardia Nacional, que fueron desplegados como parte de la agenda anticrimen del presidente Donald Trump en la capital de la nación, a comenzar a portar armas.

La directiva marcó un cambio notable en la orientación del Pentágono, que anteriormente había indicado que los miembros de la Guardia Nacional podrían estar armados si las circunstancias lo justificaban.

Un reportero de CNN fue testigo el domingo por la noche de que dos miembros de la guardia portaban armas largas en The Wharf.

Durante semanas, Trump ha intensificado sus esfuerzos para combatir la delincuencia en Washington, lo que también ha incluido la intervención federal del departamento de policía de la ciudad y el aumento de la presencia policial federal. El presidente se ha quejado repetidamente del aumento de la delincuencia en Washington pero las cifras generales de delincuencia son menores este año que en 2024.

Para apoyar a la Guardia Nacional de Washington se movilizaron más de 1.900 efectivos de las Guardias Nacionales de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Misisipi, Ohio, Louisiana y Tennessee. Las tropas de los estados liderados por el Partido Republicano comenzaron a llegar a la capital del país la semana pasada.

En la semana que comenzó el 12 de agosto, el primer día completo en que la administración Trump tuvo el control del Departamento de Policía Metropolitana, la ciudad vio una caída moderada en los delitos denunciados y un aumento mucho mayor en los arrestos de inmigrantes, según un análisis de datos del gobierno realizado por CNN.

Jennifer Hansler de CNN contribuyó a este informe.

