Inter Miami vs. Orlando City por la MLS: previa, alineaciones posibles, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Después del festejo por la clasificación a cuartos de final de la Leagues Cup, al Inter Miami le llegó la hora de volver a la acción en la MLS y nada más ni nada menos que con un clásico: Orlando City, otro de los equipos que se metieron entre los ocho mejores del certamen que disputan equipos de EE.UU. y México.

Los Leones serán locales en un duelo importante para ambos conjuntos, que buscan mantenerse en zona de clasificación a playoffs y seguir escalando lugares en la Conferencia Este. Las Garzas están hoy en el 5° puesto (42 puntos), mientras que Orlando City está un escalón por debajo (41 puntos), aunque con tres partidos jugados más.

El encuentro se disputará en el Inter&Co Stadium que, a diferencia de lo que sugiere su nombre, es la casa del Orlando City.

La vuelta de Lionel Messi a las canchas tendrá que esperar. El delantero argentino, que se perdió el último partido ante Pumas por la lesión que sufrió ante Necaxa, seguirá marginado del campo de juego.

El sábado, el entrenador Javier Mascherano confirmó que no contaría con la figura del equipo. Si bien dijo que Messi “está bien”, afirmó que “sería una locura llevarlo a Orlando”, pensando también en la seguidilla de partidos que Inter Miami tiene el horizonte, con la definición de la fase regular de la MLS y los playoffs de la Leagues Cup en agenda.

El encuentro entre las Garzas y los Leones varía según el país:

Miami: 8 p.m.

Buenos Aires: 9 p.m.

Ciudad de México 6 p.m.

Bogotá: 7 p.m.

El partido puede verse por Apple TV+, Apple TV – MLS Season Pass.

Javier Mascherano tiene pocos motivos para cambiar, teniendo en cuenta el buen partido ante Pumas y la lesión de Messi, por lo que formaría con: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcon, Jordi Alba; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez.

Por su parte, Óscar Pareja apostaría por los mismos 11 que vapulearon al Necaxa por la Leagues Cup: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, David Brekalo; César Araujo, Kyle Smith; Marco Pasalic, Martín Ojeda, Iván Angulo; Luis Muriel.

El duelo de este domingo será también una oportunidad para que el Inter Miami se tome revancha del último “derby”. Es que, a mediados de mayo, los Leones visitaron el Chase Stadium y se volvieron con los tres puntos y una goleada por 3-0. En aquella oportunidad, Muriel, Pasalic y Thorhallsson marcaron los goles.

