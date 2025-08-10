El ataque contra las oficinas de los CDC fue dirigido y deliberado, dijeron los líderes de la agencia a los empleados

Dalia Faheid, Brenda Goodman, Meg Tirrell, CNN

En una llamada de Zoom organizada apresuradamente el sábado, unos 800 empleados conmocionados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) intentaron comprender el trauma que sufrieron apenas un día antes, cuando un atacante abrió fuego contra los edificios de la agencia desde el otro lado de la calle.

Se preparaban para el fin de semana cuando más de 40 balas destrozaron las ventanas de sus oficinas, zumbando justo por encima de las paredes de sus cubículos y llenando de miedo a los trabajaban en al menos cuatro edificios.

El violento episodio del viernes es el más reciente e inquietante capítulo de lo que ha sido un período turbulento para los CDC. Si bien las autoridades no han anunciado un motivo para el tiroteo, fuentes policiales dicen que el sospechoso pudo haber atacado a los CDC por problemas de salud que él atribuyó a la vacuna contra el covid-19.

Una de las principales agencias de salud del mundo, los CDC tienen la tarea de proteger la salud de los estadounidenses. Pero ha sido objeto de críticas durante la segunda administración de Trump, mientras las teorías de conspiración continúan afectando la vacuna a la que se le atribuye haber detenido la propagación de la pandemia.

El ataque contra las oficinas de los CDC había sido dirigido y deliberado, dijeron los líderes de los CDC al personal en la llamada. Los empleados podrían escuchar que su trabajo fue el objetivo como una posible motivación para el atacante, añadió la dirección.

La jefa médica de los CDC, Dra. Debra Houry, reconoció el terror que experimentaron los empleados, estuvieran o no en el edificio, diciendo que los líderes estaban “molestos por lo sucedido”.

Los líderes dijeron a los empleados, muchos de los cuales trabajan en el Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de la agencia, que el ataque fue ejecutado por un atacante que había estado buscando asistencia de salud mental durante semanas antes del incidente, pero no había hecho ninguna amenaza con antelación, según dos fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.

Se desconoce a quién se dirigía el sospechoso, identificado como Patrick Joseph White, de 30 años. La investigación sobre lo que llevó al tiroteo está en curso.

El tiroteo comenzó justo antes de las 5 p.m. en la farmacia CVS de Emory Point en Clifton Road, directamente enfrente de la entrada principal de los CDC.

El hombre –que llevaba lo que parecía ser una mascarilla quirúrgica y estaba armado con dos pistolas, un rifle, una escopeta y dos mochilas llenas de municiones– disparó contra al menos cuatro edificios de los CDC.

Había al menos 40 agujeros de bala en dos edificios, así como algunos en un tercer edificio, dijeron los líderes de los CDC en la llamada del sábado. Los edificios albergan gran parte del trabajo no relacionado con laboratorio de los CDC.

“No fueron balas perdidas”, dijo un líder en la llamada, compartiendo actualizaciones de las autoridades. CNN obtuvo copias de las notas del personal de la reunión, que fueron compartidas en un chat de grupo de empleados.

Los empleados de los CDC dijeron en la llamada del sábado que se sentían como “objetivos fáciles”.

Fotos vistas por CNN tomadas desde el interior de un edificio de los CDC muestran agujeros de bala en las ventanas y cristales rotos en el suelo. Las imágenes muestran que las rondas de munición volaron justo por encima de una fila de cubículos de oficina donde se sientan los empleados.

Mientras el atacante disparaba al complejo de los CDC, el agente de la Policía del condado de DeKalb, David Rose, llegó. El hombre le disparó al agente, según una fuente policial.

Rose, de 33 años, murió más tarde en un hospital. Casado, padre de dos hijos, con otro en camino, Rose habría cumplido un año en el trabajo el próximo mes.

Después de un tenso confinamiento que se extendió hasta la noche, el atacante fue alcanzado por disparos y encontrado muerto en el segundo piso de la tienda CVS.

La Policía no pudo decir si los disparos provenían de los agentes o del propio atacante.

En las oficinas de los CDC, los empleados dijeron que la situación podría haber sido mucho peor.

“Es un milagro que nadie muriera aquí”, dijo un empleado de los CDC a CNN.

Después de hablar con familiares del sospechoso, la policía opera bajo la hipótesis de que estaba enfermo o creía estarlo y culpó de la enfermedad a la vacuna contra el covid-19, dijo a CNN un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

El tiroteo se produjo la misma semana en que el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr. –un antiguo crítico de las vacunas contra el covid-19, con un historial de difusión de desinformación sobre vacunas– anunció la cancelación de US$ 500 millones en inversiones en proyectos de ARNm.

El HHS dijo que cancelaría la financiación federal para casi dos docenas de proyectos de vacunas de ARNm.

“Estamos profundamente entristecidos por el trágico tiroteo en el campus de los CDC en Atlanta que cobró la vida del agente David Rose”, dijo Kennedy el sábado. “Nadie debería enfrentar la violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás”.

“Los trabajadores de salud pública se presentan todos los días con un propósito, incluso en momentos de dolor e incertidumbre”, continuó el secretario de Salud.

“Honramos su servicio. Los apoyamos. Y permanecemos unidos en nuestra misión de proteger y mejorar la salud de cada estadounidense”.

Cuando se le preguntó en la llamada del sábado si había hablado con Kennedy sobre su plan para abordar el tiroteo, la directora de los CDC, la Dra. Susan Monarez, respondió que habían estado en contacto con su oficina, según notas del personal obtenidas por CNN.

También se le preguntó a Monarez qué planeaba hacer la agencia para abordar la desinformación, pero los líderes de la agencia en la llamada no respondieron directamente.

Monarez informó al personal de los CDC por correo electrónico que trabajarán de forma remota el lunes mientras se realiza una “evaluación de seguridad”. Se puso a disposición de los trabajadores personal de asistencia al empleado, dijo.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, dijo que los empleados de los CDC “lo han pasado mal el último año”, haciendo referencia a la “incertidumbre” en torno al empleo del personal.

La agencia ha perdido casi una cuarta parte de su personal desde enero. El presupuesto propuesto por el Gobierno de Trump para el año fiscal 2026 reduciría la financiación de la agencia en más de la mitad.

Bajo la reorganización propuesta, los CDC perderían programas adicionales. Algunos serían transferidos a una nueva Administración para un EE.UU. Saludable, mientras que otros –como el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas y Promoción de la Salud– serían eliminados por completo.

“Mi corazón está con ustedes”, comentó Dickens. “Estamos con ustedes. Los apoyamos, y haremos todo lo posible para asegurarnos de que se resuelva la situación”.

Kathleen Magramo y Ray Sanchez, de CNN, contribuyeron a este informe.