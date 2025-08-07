La hija de Hulk Hogan explica su razón personal para no asistir al funeral de su padre

Por Lisa Respers France, CNN

Brooke Hogan Oleksy puede que no haya honrado a su padre Hulk Hogan de la manera más tradicional, pero quiere que sus seguidores y los fans de él sepan cómo sí recordó al legendario luchador.

“Mi padre odiaba la morbosidad de los funerales. No quería uno”, escribió en el pie de foto de una publicación de Instagram compartida el martes, en referencia al patriarca de los Hogan, quien murió el mes pasado a los 71 años.

“Y aunque sé que la gente vive el duelo de muchas maneras —y estoy muy agradecida por todas las conmemoraciones y eventos organizados para honrarlo—, como su hija, tuve que tomar mi propia decisión para honrarlo de la mejor y más genuina manera que conocía… en privado… de la forma en que me sentía más cerca de él”.

Esa forma, explicó, resultó ser “de la manera más simple que concordaba con mi alma”.

“Llevamos a nuestros bebés a la playa y los pusimos en las mismas aguas saladas que tú amabas”, escribió Hogan Oleksy.

La publicación incluyó una serie de fotos que la muestran a ella, a su esposo Steven Oleksy y a sus gemelos disfrutando de un día en la playa. Escribió en el pie de foto que “lo único que faltaba hoy era él en su silla plegable viendo las olas…”.

La menor de los Hogan apareció junto a su padre, su hermano Nick y su madre Linda en la serie de telerrealidad de VH1 “Hogan Knows Best”, que se emitió de 2005 a 2007.

Hogan Oleksy ha estado alejada del ojo público durante años y se casó en privado con Steven Oleksy, un exjugador profesional de hockey, en 2022. La pareja dio la bienvenida a mellizos, Oliver y Molly, en enero de 2025.

Se informa que la hija de la leyenda de la lucha libre profesional se distanció de sus padres con el paso de los años y, en marzo de 2025, su madre Linda, cuyo divorcio de Hulk Hogan se finalizó en 2009, publicó un video (que luego eliminó) diciendo que su hija ya no hablaba ni con ella ni con su exesposo.

Al responder a las afirmaciones de su madre, Hogan Oleksy escribió en un comunicado publicado en redes sociales en ese momento que normalmente trata de evitar hablar públicamente, “pero ahora tengo mi propia familia y esto está afectando a más personas que solo a mí”.

“No tener contacto con mi mamá no tiene nada que ver con mi papá, y no tener contacto con mi papá no tiene nada que ver con mi mamá”, escribió. “Esto también aplica para la segunda y la tercera, ahora actual esposa de mi papá. Esta decisión se tomó únicamente en función de cómo cada uno de ellos me ha tratado directamente durante toda mi vida”, añadió.

Tras la muerte de su padre, Hogan Oleksy también compartió un comunicado en el que reveló que, a pesar de la controversia y los conceptos erróneos públicos, el vínculo con su padre “nunca se rompió, ni siquiera en sus últimos momentos”.

