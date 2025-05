Trump dice que Nippon Steel y US Steel formarán una “asociación” que atraería US$ 14.000 millones en inversiones

El CFIUS inició una revisión de la adquisición en abril y “presentaría una recomendación” a Trump sobre si alguna de las medidas propuestas por las empresas mitigaría los riesgos de seguridad nacional. Nippon aumentó su compromiso de inversión en las operaciones de US Steel a US$ 14.000 millones, lo que incluiría una nueva planta siderúrgica de US$ 4.000 millones en EE.UU., si se aprueba su oferta, de acuerdo con Reuters.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.