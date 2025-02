¿Podrían las vacunas contra la gripe aviar ayudar con los altos precios del huevo? Expertos dicen que no es tan simple

La Organización Mundial del Comercio no prohíbe la venta de aves vacunadas de manera categórica, pero otros países no las comprarán. El vendedor debe demostrar que las aves están completamente libres de gripe aviar, y las vacunas pueden enmascarar la presencia del virus. Los estudios muestran que las vacunas pueden evitar que una gallina desarrolle enfermedad severa, pero no previenen totalmente las infecciones.

