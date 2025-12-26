Robo de cables de cobre impactando servicios en Colorado Springs
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Residentes de Colorado Springs reportan que están pasando por pagos e interrupciones de servicios.
Según oficiales de CenturyLink, un proveedor de internet, confirman 16 casos de robo de sus líneas de cobre en las últimas siete a ocho semanas. Estos incidentes de robo han impactado el servicio de casi 500 residentes a lo largo de la ciudad.
Agregan que el valor del cobre ha incrementado resultando en ladrones robando los cables. Oficiales de CenturyLink aseguran que siguen trabajando con policía de Colorado Springs sobre estos incidentes de robo.