Skip to Content
Crispin

Miles de personas viajan por caravana para visitar a sus familias en México

By
Published 3:41 PM

NACIONAL, (KTLO) - Cada año, decenas de miles de personas viajan por caravana para visitar a sus familiares al sur de la frontera.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-nat

Jump to comments ↓

Ivette Saucedo

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.