Departamento de Seguridad Nacional comprara flota de aviones para deportaciones
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un nuevo reporte reveló que la administración Trump planea comprar una flota de aviones para deportaciones.
COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - Un nuevo reporte reveló que la administración Trump planea comprar una flota de aviones para deportaciones.
KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.
Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here
If you would like to share a story idea, please submit it here.