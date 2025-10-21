Valor de oro incrementa, residentes al sur de Colorado buscan beneficio del alto precio de venta

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO) - El dueño del local Hallenbeck Coin Galley en Colorado Springs dice que en las últimas semanas han visto un incremento de compras y ventas de oro.

El lunes el precio de oro finalizó a $4,359.40 y para la plata a $51.38. Un incremento en valor de más de 60% para el oro y más de 70% para la plata comparado al mismo día del año pasado.

Las líneas son largas fuera del Hallenbeck Coin Galley que está ubicada en la avenida Nevada, varias personas en linea nos comentan que estan vendiendo su oro porque estan en necesidad del dinero.

El local ha estado abierto desde el 1984, Tom Hallenbeck, el dueño, dice que la única vez que puede comparar esta situación es al crisis económica que ocurrió en el 2008.

El director ejecutivo, Brad Harvey, de Harvey Investment Management Inc., una empresa de gestión patrimonial y planificación financiera, dice que en sus 31 años de carrera nunca ha visto este tipo de incremento en el valor de oro.

Por supuesto, ¿la pregunta en mente es cuánto va a incrementar el precio? Estimando que no va a disminuir. Por esa razón, asesores recomiendan que tengan precaución las personas que buscan invertir y solo después de realizar una investigación que involucre múltiples fuentes confiables.