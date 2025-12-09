Skip to Content
Crispin

Escasez de viviendas en Colorado Springs

By
Published 3:51 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay una actual escasez de viviendas en Colorado Springs. Actualmente no hay las casas suficientes para todas las personas que se están moviendo a la ciudad.

Y la ciudad no esta moviendose al mismo ritmo de todos aquellos que estan llegando. Según un análisis de la ciudad, la escasez comenzó en el 2023 cuando se determino que la ciudad necesitaba alrededor de 27,000 unidades más.

Se estima que para el 2035 Colorado Springs va a necesitar más de 60 mil viviendas. La ciudad espera crear un plan para encontrar una solucion para este problema.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.