COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay una actual escasez de viviendas en Colorado Springs. Actualmente no hay las casas suficientes para todas las personas que se están moviendo a la ciudad.

Y la ciudad no esta moviendose al mismo ritmo de todos aquellos que estan llegando. Según un análisis de la ciudad, la escasez comenzó en el 2023 cuando se determino que la ciudad necesitaba alrededor de 27,000 unidades más.

Se estima que para el 2035 Colorado Springs va a necesitar más de 60 mil viviendas. La ciudad espera crear un plan para encontrar una solucion para este problema.