Confusion por SNAP sigue afectado a más de 600,000 personas en Colorado

NATIONAL, (KTLO)--La confusion por los fondos de SNAP continuan. Miles de personas que dependen en este beneficio aun siguen con la incertidumbre desde de qué lideres del departamento de agricultura mencionara que debían poner en pausa los beneficios de SNAP. Esto ocurrió después de que la corte del distrito federal mencionara que Los beneficiarios de SNAP deberían recibir sus beneficios para el 7 de noviembre.

Eso dejo que el estado comenzara a fundar algunas tarjetas de EBT dejando que aproximadamente 32 mil beneficiarios en Colorado recibieron esos beneficios, pero después la administración Trump pidió un reviso de la orden lo cual provoco una pausa y a corte suprema decidió el viernes en la noche que los beneficios necesitaban llegar a los residentes

De una forma completa lo que dejo a aproximadamente un millón de Americanos y más de 600,000 residentes de colorado sin dinero para sus alimentos. Para aquellos afortunados quienes recibieron sus beneficios ellos nos mencionan que fueron a colectar sus alimentos, ya que no estaban seguros si ese dinero luego fuera retirado.

Según el gobernador de colorado jared polis, el estado aun no ha recibido comunicación sobre lo que sigue. Pero el departamento de USDA sí menciona que habra consecuencias serias para los estado que ignoren la orden de inmediatamente eliminar aquellos beneficios que fueron distribuidos.