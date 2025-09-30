Nuevas cámaras de seguridad esperan limitar el uso de la alta velocidad entre los conductores

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los conductores de Colorado Springs pronto podrán ver nuevas cámaras de seguridad. Las cuales tienen como meta ayudar a detectar a todos aquellos que están manejando a una alta velocidad.

Uniformados con el departamento de policía mencionan que estas cámaras estarán en zonas escolares, vecindarios y areas de construcción, al igual que en los parques municipales.

Especialmente en las zonas escolares y estarán activas 24 horas al día pero con mas énfasis durante la mañana cuando los padres dejan a los menores y durante la tarde cuando los recogen. Estas serán instaladas en octubre de este año.