Crispin

Nuevas cámaras de seguridad esperan limitar el uso de la alta velocidad entre los conductores

today at 3:47 PM
Published 2:58 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los conductores de Colorado Springs pronto podrán ver nuevas cámaras de seguridad. Las cuales tienen como meta ayudar a detectar a todos aquellos que están manejando a una alta velocidad. 

Uniformados con el departamento de policía mencionan que estas cámaras estarán en zonas escolares, vecindarios y areas de construcción, al igual que en  los parques municipales.

Especialmente en las zonas escolares y estarán activas 24 horas al día  pero con mas énfasis durante la mañana cuando los padres dejan a los menores y durante la tarde cuando los recogen. Estas serán instaladas en octubre de este año. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

