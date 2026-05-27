Gasto bélico en Irán agota presupuesto militar de EE.UU. y provoca reducción de entrenamientos y retrasos en mantenimientos

Por Davis Winkie, CNN

El Pentágono está sufriendo las consecuencias de la presión financiera y, en algunos casos, tiene dificultades para llevar a cabo el entrenamiento y el mantenimiento rutinarios en medio de sus operaciones en curso contra Irán, mientras que los líderes militares uniformados presionan al Congreso para que apoye la financiación adicional.

El máximo responsable de la Armada, el almirante Daryl Caudle, declaró a principios de este mes ante los legisladores de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que su presupuesto para 2026 “no contemplaba la [Operación] Furia Épica” y que, como consecuencia, la Armada se enfrenta a repercusiones en sus “operaciones rutinarias”.

Eso incluye tener que limitar los ejercicios de entrenamiento, las horas de entrenamiento de vuelo y la formación de los nuevos reclutas, explicó.

“Mi récord de reclutamiento se verá frustrado sin financiación adicional para trasladar a esas personas del campo de entrenamiento y para pagar las bonificaciones por alistamiento y reenganche”, manifestó Caudle a los legisladores.

El III Cuerpo Blindado del Ejército, un cuartel general con sede en Texas que supervisa a unos 70.000 soldados y cientos de tanques, sufrió un recorte de casi US$ 292 millones en su presupuesto de entrenamiento a finales de abril, según un documento interno revisado por CNN.

ABC News fue el primer medio en informar sobre estos recortes.

De acuerdo con un memorando del 27 de abril, al que también tuvo acceso CNN, la facultad de medicina del servicio canceló decenas de cursos y eliminó la financiación centralizada para otros.

El Pentágono declinó hacer comentarios para este artículo.

Normalmente, las fuerzas armadas deben destinar fondos de partidas presupuestarias específicas para actividades concretas, a menos que el Congreso autorice la reasignación de fondos.

La capacitación suele provenir de la cuenta de “Operaciones y Mantenimiento”.

Todd Harrison, experto en presupuestos de defensa del grupo de expertos American Enterprise Institute, afirmó que la cuenta de Operaciones y Mantenimiento se utiliza para todo, desde entrenamiento y despliegues hasta combustible, viajes, reparación de equipos e incluso para pagar a algunos empleados civiles del Pentágono.

Harrison afirmó que es imposible hacer un seguimiento en tiempo real de los gastos presupuestarios del Pentágono desde fuera, pero “es totalmente plausible que tengan que hacer concesiones y tomar medidas como cancelar viajes no esenciales o cancelar entrenamientos”.

Al inicio de la campaña contra Irán, funcionarios del Gobierno de Trump discutieron la posibilidad de solicitar fondos adicionales para las fuerzas militares, y algunos estimaron el costo en US$ 200.000 millones.

Posteriormente, los funcionarios del Gobierno afirmaron que esa cifra era demasiado alta, aunque no proporcionaron detalles sobre la solicitud, y no hay indicios de que el Congreso esté considerando aprobar fondos adicionales.

La estimación más reciente del Pentágono sobre el costo del conflicto fue de aproximadamente US$ 29.000 millones, según declaró el contralor interino del departamento, Jules “Jay” Hurst III, ante la subcomisión de defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes el 12 de mayo.

Sin embargo, Hurst reconoció que dicha estimación se basaba en el costo de las municiones y los aviones destruidos, y no incluía los costos de reconstrucción de las bases.

Fuentes informaron a CNN a finales de abril que la estimación total se acerca más a los US$ 40.000 o 50.000 millones.

Un funcionario de defensa familiarizado con los problemas presupuestarios declaró a CNN que las fuerzas armadas suelen enfrentarse a dificultades de financiación hacia el final del año fiscal federal, que termina en septiembre, lo que a menudo obliga a solicitar al Congreso que transfiera fondos entre diferentes categorías de gasto.

Sin embargo, en 2026, este problema surgió meses antes de lo previsto debido al aumento de los costes y a las operaciones en curso.

Algunos de los problemas a los que se enfrentan las ramas militares son más un síntoma de la creciente preocupación por la financiación que de problemas completamente nuevos.

El jefe de la Fuerza Aérea, el general Kenneth Wilsbach, quien testificó ante la Comisión de Servicios Armados del Senado la semana pasada, traslado que el conflicto con Irán ha exacerbado los problemas de preparación ya existentes.

Los legisladores encargados de las asignaciones presupuestarias presionaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el tema de la financiación adicional durante las audiencias celebradas a principios de este mes, instando repetidamente al jefe del Pentágono a acelerar el proceso de presentación de la solicitud.

“Necesitamos reembolsar esas cuentas de O&M [operaciones y mantenimiento] que se van a utilizar, sospecho, para pagar esta operación en curso”, señaló el representante republicano de California Ken Calvert, quien preside la subcomisión de defensa de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes.

Según Harrison, el “costo oculto” del conflicto en curso se manifestará con el tiempo a medida que el mayor desgaste del equipo genere más problemas de mantenimiento.

Sugirió que los fondos adicionales también podrían ser de gran ayuda para reponer las mermadas reservas del Pentágono, tanto de misiles de defensa aérea como ofensivos.

El trabajo de Davis Winkie en CNN cuenta con el apoyo de una colaboración entre la Fundación Outrider y Journalism Funding Partners (JFP). CNN conserva el control editorial total de los reportajes.

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Con información de Natasha Bertrand y Zachary Cohen, de CNN.