Encuentran con vida a cinco de las siete personas atrapadas en una cueva en Laos

Por Kocha Olarn, Sophie Tanno y Chris Lau, CNN

Cinco de los siete aldeanos que llevaban una semana atrapados en una cueva inundada en Laos han sido hallados con vida, informaron el miércoles los equipos de rescate.

Fueron localizados por buzos espeleólogos especializados y, por el momento, permanecen varados en una caverna subterránea en la provincia central de Xaisomboun, mientras los rescatistas continúan la búsqueda de las dos personas restantes.

“Se ha encontrado a cinco personas a salvo. La búsqueda continúa para dar con las dos restantes”, escribió en Facebook a las 4:30 p.m. (hora local) Kengkad Bongkawong, un buzo de rescate tailandés.

Un grupo de rescate laosiano, Rescue Volunteer for People, declaró que las cinco personas halladas estaban “vivas y todas a salvo”.

El buzo finlandés Mikko Paasi, quien forma parte de la operación de rescate, expresó su alegría por haber localizado a cinco de las personas atrapadas. “La tarea hasta ahora ha distado mucho de ser fácil, y todos los involucrados han realizado un trabajo increíble”, escribió en Instagram.

Sin embargo, añadió que se trataba de “solo un breve alivio”, ya que los supervivientes siguen atrapados en la caverna por el momento. “Todos están sanos y de buen ánimo, pero la extracción aún está por delante y no va a ser fácil”, afirmó.

La tarea para él y otro buzo consistiría ahora en “volver a sumergirse de inmediato” y llevar más provisiones a los aldeanos para que puedan recuperar fuerzas y prepararse para el trayecto de salida, señaló.

Un video grabado por Paasi muestra el momento en que se les pregunta a los aldeanos sus nombres y si padecen alguna enfermedad. Ellos responden que no están enfermos, pero que se sienten débiles y con mucha hambre.

Bongkawong declaró a CNN el martes que, una vez localizadas las personas atrapadas, se les realizará una evaluación física y se les suministrarán alimentos líquidos y en gel. Posteriormente, se elaborará un plan para determinar la forma de extraerlos.

Es probable que la extracción resulte una tarea ardua. Según el Centro de Mando y Control Metta Tham Kalasin (MTK), uno de los grupos que coordina el rescate, para llegar hasta los atrapados los rescatistas tuvieron que, al parecer, recorrer un túnel de 340 metros de longitud.

Algunas zonas del túnel —completamente a oscuras y parcialmente inundado— parecen ser muy estrechas, con un ancho de unos 58 centímetros. Uno de los rescatistas relató que, en un momento dado, se vio obligado a quitarse el equipo para poder pasar a duras penas y acceder a la siguiente sección de la cueva.

Un video grabado con una cámara GoPro muestra el momento en que los rescatistas llegan hasta cinco de las siete personas atrapadas, diciéndoles: “¡No lloren, no lloren!”.

Los aldeanos se adentraron en la cueva el pasado miércoles en busca de oro. Sin embargo, las intensas lluvias provocaron una inundación repentina que bloqueó la salida, informó la agencia Associated Press, citando a los equipos de rescate de Laos y Tailandia.

La peligrosa operación de rescate se puso en marcha en medio de unas condiciones cada vez más adversas. Se cree que los atrapados se encuentran en “una cornisa elevada dentro de la cueva que cuenta con un flujo de aire constante”, informó el martes la Agencia de Noticias de Laos. Los rescatistas informaron anteriormente a CNN que más de 100 personas se habían sumado a la operación, incluidos 15 buzos experimentados y expertos que colaboraron en el dramático rescate de 2018 de un equipo de fútbol juvenil en una cueva de Tailandia.

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