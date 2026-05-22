Con presencia de Díaz-Canel, miles protestaron frente a la Embajada de EE.UU. contra la acusación a Rául Castro

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Miles de cubanos salieron a las calles de La Habana este viernes desde tempranas horas de la mañana para participar de una marcha progobierno contra la acusación en Estados Unidos al exlíder de Cuba Raúl Castro.

Los manifestantes, convocados por el Gobierno de Cuba, se congregaron en la Tribuna Antiimperialista “José Martí”, ubicada frente a la Embajada de EE.UU. en La Habana, y protestaron con el lema “Raúl es Raúl”.

La Embajada de EE.UU. en La Habana alertó el jueves que la manifestación estaba planeada para llevarse a cabo “en la plaza frente” a su sede. “Es posible que haya una mayor presencia policial, desvíos de tráfico e interrupciones en los desplazamientos. Esto podría afectar el acceso a la embajada desde la noche del jueves 21 de mayo de 2026”, indicó la embajada en X.

Entre los trabajadores del Estado y altos cargos que estuvieron presentes en la protesta, destacó la asistencia de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, quien fue uno de los primeros en rechazar la acusación contra Raúl Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, de 94 años.

“Por #Cuba y por #Raúl, estamos en la Tribuna Antiimperialista. #RaúlEsRaúl”, escribió Díaz-Canel en un mensaje en X, acompañado de un video que muestra su asistencia a la manifestación.

Raúl Castro no estuvo presente en la manifestación, pero dos de sus hijos, Alejandro y Mariela Castro Espín, acudieron a la protesta.

El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló el miércoles a Castro como uno de los presuntos responsables del derribo de aviones de la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate en 1996. En el derribo de los aviones, que ocurrió cuando Castro era ministro de Defensa de Cuba, murieron cuatro personas, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Por este hecho, EE.UU. acusó a Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.

Tras darse a conocer, Díaz-Canel dijo que la acusación evidenciaba “la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

“Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”, agregó el mandatario, quien describió el derribo de los aviones en 1996 como una acción “en legítima defensa”.

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, también fue uno de los altos cargos de la isla que rechazó la acusación contra Castro y que hoy estuvo presente en la manifestación.

“Asistimos al acto de reafirmación patriótica en la Tribuna Antimperialista en clara y firme demostración del apoyo irrestricto a la Revolución cubana y al general de ejército Raúl Castro Ruz, ante la reciente acusación infame y fraudulenta del gobierno de EE.UU. en su contra”, dijo este viernes Rodríguez en X.

“Repudiamos además la amenaza militar y las agresiones estadounidenses, las medidas adicionales de bloqueo, las sanciones secundarias y el cerco energético, que causan un grave daño al pueblo y a las familias de #Cuba”, agregó el canciller respecto al embargo económico, las amenazas de toma de control y el bloqueo petrolero contra la isla por parte de EE.UU., situaciones que se han intensificado tras la captura en enero del presidente derrocado de Venezuela, Nicolás Maduro —hasta entonces el aliado más importante de Cuba—, en Caracas por militares estadounidenses.

El miércoles, Rodríguez calificó la acusación contra Castro como una “farsa” y dijo que “pretende reforzar la narrativa fraudulenta para justificar la agresión reforzada contra el pueblo cubano”.

“Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa. Ratificamos nuestro firme respaldo al general de ejército y el compromiso inquebrantable con la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo”, añadió el canciller del país carbeño.

Otro asistente a la protesta de este viernes fue Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y el acompañante casi inseparable de su abuelo cuando aparece en público. Rodríguez Castro, apodado El Cangrejo, asumió un papel sorprendente este año al convertirse en el principal interlocutor con el Gobierno de Donald Trump para discutir un posible acuerdo diplomático.

Hasta finales de abril de este año, Rodríguez Castro se había reunido al menos dos veces en persona con funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. que trataron de convencerlo de la necesidad de cambios fundamentales en la isla mientras se mantiene la influencia, si no el control, de su familia, según funcionarios estadounidenses. La administración Trump considera a Rodríguez Castro como la persona más cercana a Raúl Castro, quien es la única figura en la isla capaz de ordenar un cambio drástico en las relaciones con Estados Unidos y destituir a cualquier funcionario cubano que intente obstaculizar un acuerdo.

Sin embargo, luego de una visita de la CIA a la isla y la acusación formal ya hecha contra Castro, es incierto lo que vaya a pasar con las negociaciones entre EE.UU. y Cuba, así como con la ayuda estadounidense de US$ 100 millones que el Gobierno de Trump había puesto en la balanza.

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Con información de Patrick Oppmann, Hannah Rabinowitz, Michael Williams y Mauricio Torres, de CNN.