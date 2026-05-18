Colbert se dirige a su último programa de “Late Show” con gratitud y muchas bromas sobre CBS

Por Brian Stelter, CNN

Stephen Colbert se despide con una sonrisa; y con muchas bromas a costa de CBS y su empresa matriz, Paramount.

Colbert se despide de “The Late Show” esta semana, ya que CBS pone fin a la icónica franquicia de televisión nocturna.

Muchos aficionados de “The Late Show” están decepcionados, incluso enojados, por la cancelación, dudando de la justificación de CBS para la decisión y creyendo que hay una política de apaciguamiento hacia Trump en juego.

“Tengo todo el derecho de estar molesto”, dijo el predecesor de Colbert, David Letterman, durante una visita de despedida al programa la semana pasada.

Pero mientras otros están indignados en su nombre, y la audiencia sigue debatiendo el final del programa, Colbert se mantiene positivo y transmite gratitud.

“Realmente me ha gustado trabajar con CBS”, dijo recientemente al The New York Times. “Han sido grandes socios. Y me gustaría terminarlo de esa manera… Me siento mucho mejor estando ‘agradecido por’ que ‘enojado por’”.

La principal preocupación de Colbert, como ha indicado en otras entrevistas, es el personal de “The Late Show”, que se quedará sin trabajo después del final de este jueves por la noche.

Las listas promocionales para la última semana contienen algunas pistas sobre los planes del programa.

El episodio de este lunes será “lo peor de ‘The Late Show’ con Stephen Colbert”, según el comunicado de prensa de CBS, que señala que “no es un programa de clips”, lo que significa que Colbert tiene material nuevo preparado.

El episodio de este martes contará con dos estrellas de primera línea, Jon Stewart y Steven Spielberg, además de una “actuación especial de David Byrne y Stephen Colbert”. Spielberg está comenzando una gira de prensa para su nueva película “Disclosure Day”, y Stewart es un amigo de toda la vida y socio productor de Colbert.

El episodio de este miércoles incluirá una actuación de Bruce Springsteen y una edición especial de “The Colbert Questionert”, un segmento recurrente de preguntas y respuestas en el programa.

Y el final de este jueves será una sorpresa: no se están promocionando invitados ni segmentos con anticipación.

Los principales rivales de Colbert, “Jimmy Kimmel Live!” de ABC y “The Tonight Show with Jimmy Fallon” de NBC, emitirán repeticiones este jueves por la noche.

En una grabación de podcast con Kimmel, Fallon, Seth Meyers y John Oliver la semana pasada, Colbert alternó entre lo sentimental y lo sarcástico sobre el final de su programa.

También compartió que “mi hijo se gradúa de la universidad el 18; mi programa termina el 21; mi hermano se casa el 23. Así que, estoy como entre cosas que son, digamos, un poco más importantes; como, ya sabes, un poco de perspectiva”.

Colbert, de 62 años, ha dicho poco sobre sus planes públicos después de “The Late Show”, aunque está vinculado como guionista de una nueva película de “El señor de los anillos”, un trabajo soñado para uno de los mayores fanáticos del escritor J. R. R. Tolkien en la televisión.

En cuanto al aspecto de “quién lo hizo” respecto a la cancelación de su programa, Colbert dijo a The Times: “Es posible que dos cosas sean ciertas”.

Cuando CBS anunció el pasado julio que esta temporada de “The Late Show” sería la última, la cadena dijo que era “puramente una decisión financiera ante un contexto desafiante en la franja nocturna. No está relacionada de ninguna manera con el desempeño del programa, su contenido u otros asuntos que ocurren en Paramount”.

Pero el momento levantó muchas cejas. En ese momento, Paramount intentaba obtener la aprobación de la administración Trump para su fusión con Skydance Media, y la compañía acababa de resolver la demanda del presidente Trump contra CBS News, aunque los expertos legales consideraron la demanda frívola. Al aire, Colbert comparó el acuerdo con un “gran soborno gordo”.

Luego llegó la noticia de la cancelación, aunque aparentemente ya se venía gestando internamente desde hacía semanas. Numerosos funcionarios demócratas plantearon preguntas sobre si Colbert fue despedido por razones políticas. Después de todo, es casi imposible separar al Colbert comediante del Colbert crítico de Trump.

Trump, por supuesto, celebró la cancelación de Colbert y esperaba que Kimmel fuera despedido después, aunque ABC ha ignorado las muchas súplicas del presidente para cortar lazos con Kimmel.

Cuando le preguntaron sobre Trump, Colbert dijo a The New York Times: “A los autoritarios no les gusta nadie que no les dé una dignidad indebida. Los comediantes son anti-autoritarios por naturaleza. Y los autoritarios nunca van a querer a nadie que se ría de ellos”.

“The Late Show” será reemplazado de inmediato: a partir de este viernes, el horario será ocupado por “Comics Unleashed with Byron Allen”, un programa de entrevistas de comedia que tiene poco parecido con la producción de Colbert.

“Comics Unleashed” se abstiene del humor de actualidad porque los episodios están diseñados para ser retransmitidos más adelante. Esto significa que el programa carece del comentario político que tanto les gusta a los fans de Colbert.

Tampoco tiene banda, escritorio ni otros elementos característicos de los programas clásicos de la televisión nocturna. En su lugar, el programa presenta a Allen y un panel rotativo de comediantes que cuentan chistes y bromean sobre temas más universales.

A veces, los comediantes tratan a “Comics Unleashed” como un remate de chiste. Pero ya se transmite después de “The Late Show” en las estaciones de CBS, y ahora pasará al horario de las 11:35 p.m. mediante un “time buy”, en el que un productor arrienda un espacio de tiempo a una cadena y recupera los costos vendiendo tiempo publicitario durante el programa.

Allen no ha dicho cuánto está pagando a CBS por el horario, pero lo ha presentado como una situación en la que todos ganan. Le dijo a TheWrap que CBS ahorrará “aproximadamente US$ 150 millones o más al año solo en producción y mercadotecnia” al reemplazar “The Late Show” con “Comics Unleashed”.

En una entrevista con Michael Smerconish de CNN, Allen destacó positivamente la naturaleza atemporal de su programa, diciendo: “No necesitamos la política. No me importa por quién votes. No me importa. Estoy aquí para hacer reír a la gente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.