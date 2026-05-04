Choque en la Corte Suprema por las gestiones de Louisiana para eliminar un distrito congresional de mayoría negra

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema despejó el camino el lunes para que Louisiana redibuje un mapa congresional intensamente disputado que el tribunal había dictaminado días antes que era una manipulación racial inconstitucional de distritos, una decisión altamente técnica que, sin embargo, desencadenó una serie de idas y venidas entre tres conservadores y un miembro del ala progresista del tribunal.

La breve orden abordó una cuestión sobre cuándo entró en vigor en Louisiana la decisión histórica del Tribunal Supremo que desmanteló la Ley de Derecho al Voto. El estado se está preparando rápidamente para redibujar sus mapas de cara a las elecciones intermedias de este año y suspendió sus primarias para la Cámara de Representantes de EE.UU. tras el fallo del alto tribunal del miércoles.

Más notable que la decisión en sí, que era ampliamente esperada, fue la tensión que se expuso en breves escritos del juez Samuel Alito, un conservador, y de la jueza Ketanji Brown Jackson, una progresista.

Al escribir en disenso, Jackson dijo que los “acontecimientos posteriores a la decisión tienen un fuerte trasfondo político”. Y sugirió que el tribunal debería haberse mantenido al margen “para evitar la apariencia de parcialidad”.

“No satisfecho con haber decidido la ley”, escribió Jackson sobre la mayoría, “ahora da pasos para influir en su implementación”. La decisión del tribunal de “apartarse de nuestra práctica habitual”, añadió, “equivale a una aprobación de la prisa de Louisiana por pausar la elección en curso con el fin de aprobar un nuevo mapa”.

Alito respondió bruscamente al disenso de Jackson, describiendo sus puntos como “triviales en el mejor de los casos” e “infundados e insultantes”.

“El disenso continúa afirmando que nuestra decisión representa un uso de poder sin principios”, escribió Alito en una breve concurrencia a la que se sumaron los jueces conservadores Clarence Thomas y Neil Gorsuch. “Esa es una acusación infundada y totalmente irresponsable”.

Jackson fue la única jueza en señalar un disenso.

La crudeza del escrito fue sorprendente dado lo que, en última instancia, estaba en juego. Por lo general, el Tribunal Supremo emite su “sentencia” 32 días después de dictar una decisión. Una vez emitida la sentencia, el tribunal inferior recupera el control del caso y puede avanzar —en este caso, fijando los próximos pasos para la redistribución de distritos en Louisiana.

Ese breve retraso da tiempo para que la parte perdedora solicite una reconsideración, algo que casi nunca ocurre. Pero las reglas del tribunal también permiten que los jueces aceleren la emisión de la sentencia, y esa es la cuestión con la que el tribunal ha estado lidiando desde la semana pasada.

En una avalancha de escritos posteriores al fallo de la semana pasada, el estado y dos grupos de votantes que impugnaron diversas versiones del mapa se enfrentaron sobre qué tan rápido se finalizaría esa decisión.

Horas después de que una mayoría de 6-3 anulara el mapa de Louisiana, un grupo de votantes blancos que inicialmente lo impugnó presentó una apelación de emergencia pidiendo al tribunal que acelerara ese proceso para darle al estado todo el tiempo necesario para redibujar. Un grupo de votantes negros que defendió el mapa se opuso a esa propuesta el jueves, instando al tribunal, en cambio, a aplazar la finalización de su decisión hasta las elecciones generales de noviembre —una solicitud con pocas probabilidades de prosperar.

En medio de esas idas y venidas, la propia Louisiana presentó un escrito afirmando que no importaba cómo manejara la Corte Suprema la cuestión técnica de su “sentencia” porque los legisladores estatales estaban preparados para seguir adelante con el rediseño de sus distritos. Ese nuevo mapa, se termine cuando se termine, casi con toda seguridad significará que el estado tendrá un miembro del Congreso negro y demócrata menos de los que tiene actualmente.

La opinión del tribunal del miércoles fue clara, pero guardó silencio sobre los próximos pasos que Louisiana debería dar mientras se enfrenta a una elección primaria del 16 de mayo. El gobernador Jeff Landry, republicano, anunció la semana pasada que el estado está suspendiendo la primaria para las contiendas de la Cámara de Representantes a fin de tener tiempo para redibujar sus mapas.

La cuestión de si la Corte Suprema había finalizado su decisión la semana pasada también ha surgido en un litigio separado sobre el esfuerzo de Landry por retrasar las fechas de las elecciones para los escaños de la Cámara este año. Alito escribió el lunes que “la necesidad de una acción pronta por parte de este tribunal es clara”.

“El mapa de distritos congresionales aprobado por la legislatura ha sido declarado inconstitucional, y las elecciones generales se celebrarán en apenas seis meses”, escribió Alito.

Un tribunal federal inferior había declarado inconstitucional el mapa del estado en 2024. En mayo de ese año, la Corte Suprema bloqueó la entrada en vigor de la decisión de ese tribunal inferior mientras consideraba las cuestiones legales subyacentes. En ese momento, la Corte Suprema dijo que su bloqueo a corto plazo “permanecería en vigor” hasta que emitiera su sentencia en el caso. La decisión de Alito del lunes significa que esa sentencia se emitirá ahora, pasando por alto la pausa habitual de un mes.

Louisiana se centró en otra frase de la orden temporal de la Corte Suprema de hace dos años que decía que el bloqueo “terminaría automáticamente” si se confirmaba la sentencia del tribunal inferior. Como eso ocurrió, dijo el estado, consideró que tenía vía libre para proceder sin esperar la sentencia.

En un movimiento inusual la semana pasada, el tribunal inferior delineó los siguientes pasos antes de que Alito decidiera qué hacer con las cuestiones procesales.

Ese tribunal de tres jueces dijo que se le daría al estado la oportunidad de redibujar su mapa y ordenó a los funcionarios que explicaran qué harían dentro de los tres días posteriores a que la Corte Suprema finalizara su decisión. Ahora, con la breve orden de Alito en mano, ese reloj empezará a correr.

A raíz de la decisión de la Corte Suprema, los estados liderados por republicanos se han apresurado a averiguar si podrían usar la opinión del tribunal para impulsar las gestiones del Partido Republicano de manipulación de distritos electorales.

En Tennessee, los principales funcionarios republicanos se enfrentaron a crecientes llamados públicos para convocar una sesión legislativa especial con el objetivo de eliminar al único congresista demócrata del estado. La presión republicana para la redistribución de distritos también está aumentando en otros estados, incluidos Georgia, Carolina del Sur y Alabama.

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