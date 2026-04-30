Hallazgo sin precedentes: desentierran una momia egipcia con pasaje de la “Ilíada” de Homero en el abdomen

Por Jack Guy, CNN

Arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Oxirrinco, en Egipto, han desenterrado una momia con un pasaje de la “Ilíada” de Homero pegado a su abdomen, en un descubrimiento sin precedentes.

Aunque en la zona se han encontrado otras momias con paquetes sellados que contenían papiros con lo que parecen ser fórmulas rituales colocadas sobre ellas como parte del proceso de embalsamamiento, esta es la primera vez que se ha hallado un texto literario, dijo el jueves a CNN Ignasi-Xavier Adiego, filólogo clásico de la Universidad de Barcelona, España.

“Este es el gran avance para nosotros”, dijo Adiego, quien forma parte de un equipo que lleva años trabajando en el yacimiento.

“Hasta ahora, no sabíamos que hubieran utilizado textos literarios como parte de este ritual funerario”, añadió.

La momia fue hallada en la actual localidad egipcia de Al Bahnasa, a unos 200 kilómetros al sur de El Cairo, la capital, y tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad, de la época romana, según un comunicado de la Universidad de Barcelona.

Aunque el papiro se ha fragmentado y está en mal estado, el equipo ha podido determinar que el texto procede del catálogo de las naves del Libro II del poema épico griego, dijo Adiego.

“No hemos tenido la oportunidad de estudiarlo usando métodos de alta tecnología como los rayos X, que podrían permitirnos leerlo mejor”, dijo. “Hemos hecho todo lo que podemos sin destruir el papiro”.

Como resultado, la investigación del papiro se encuentra en una fase preliminar, explicó Adiego, y aún quedan importantes preguntas por responder.

En este momento, se sabe poco sobre el papel del papiro en el proceso de embalsamamiento, añadió, aunque una posible explicación es que actuara como una especie de firma del embalsamador que había momificado el cuerpo.

El descubrimiento de lo que parecen ser instrucciones rituales escritas en otros papiros había llevado a algunos a teorizar que tenían algún tipo de función protectora, dijo Adiego.

“La idea de que un papiro que contiene un texto literario hubiera cumplido esta misma función es mucho más extraña”, añadió.

“Así que hasta este punto no somos capaces de interpretar la razón por la que hay este papiro literario”, dijo Adiego.

Además, se sabe poco sobre la vida de aquellos cuyas momias se han encontrado en el yacimiento, aparte de que sus familias debieron de tener cierto nivel de riqueza para poder pagar el proceso de embalsamamiento, añadió.

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto dijo que la excavación había descubierto tres tumbas de piedra caliza que contenían varias momias, tres de las cuales tenían láminas de oro en la lengua y otra que tenía cobre en la lengua.

En un comunicado publicado en Facebook a principios de este mes, el ministerio dijo que una sala tenía una gran vasija que contenía los restos quemados de un ser humano adulto, así como los huesos de un bebé y la cabeza de un animal felino. Los restos estaban envueltos en trozos de tela.

Había una vasija similar que contenía los restos quemados de dos personas y los huesos de un animal de la misma especie en la segunda sala, añadió.

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Con información de Sarah Tamimi, de CNN.