“Solo necesitamos a alguien que no esté loco”: Detalles de la decisión de la Casa Blanca de nombrar a la directora de los CDC

Por Adam Cancryn y Sarah Overmohle, CNN

En el transcurso de 12 meses, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. han sido testigos de un tiroteo traumático, cambios abruptos en su liderazgo y un desmantelamiento de su imagen como agencia de salud pública respetada a nivel mundial.

Así pues, cuando la administración Trump comenzó a buscar un nuevo director, había un requisito que encabezaba los criterios de selección.

“Solo necesitamos a alguien que no esté loco”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

Tras meses de trabajo, los funcionarios de Trump finalmente creen haber encontrado al candidato adecuado.

La elección de Erica Schwartz, exsubdirectora general de sanidad y exoficial retirada de la Guardia Costera de Estados Unidos, para dirigir los CDC tiene como objetivo aportar estabilidad a la agencia tras un año de agitación casi constante que ha mermado la moral y ha sacudido profundamente la fe de los estadounidenses en la agenda sanitaria del Gobierno, según han declarado altos funcionarios de salud y otras personas familiarizadas con el asunto.

Schwartz representa un cambio notable con respecto a los candidatos anteriores considerados por la administración, quienes se habían adherido a la línea de “Hacer que Estados Unidos vuelva a estar sano”.

La candidata tiene una larga trayectoria dirigiendo programas de vacunación y respuestas a crisis para el Gobierno, un marcado contraste con el primer candidato de Trump para los CDC, cuya nominación fue retirada, en parte, porque quedó claro que su escepticismo hacia las vacunas le impediría obtener el puesto.

Su candidatura ya ha recibido elogios en el Capitolio, lo que genera esperanzas dentro de la administración de que obtendrá una rápida confirmación.

Y a medida que la Casa Blanca intensifica su atención en las elecciones de mitad de mandato, esta medida es la señal más reciente de hasta qué punto los asesores de Trump han intentado controlar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., que en su día gozó de una amplia libertad para llevar a cabo iniciativas controvertidas para reformar las vacunas y otras políticas sanitarias fundamentales.

Pero la medida ya ha inquietado a los fieles de la MAHA, al tiempo que deja a algunos expertos en salud pública convencionales sin convencer.

“Es una candidata competente y cualificada, y lo sería en cualquier administración. Sin embargo, el problema no radica en sus cualificaciones, sino en el entorno en el que se le pide que trabaje”, afirmó el Dr. Amesh Adalja, investigador principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad Sanitaria y portavoz de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Y agregó: “Si esto pretende ser un cambio de rumbo respecto a lo que ha estado ocurriendo durante el último año, todo será una farsa si RFK Jr. sigue en el cargo”.

Mientras tanto, Toby Rogers, un destacado crítico de las vacunas, declaró en X que el nombramiento de Schwartz sería “una bofetada para la base de la libertad médica que le dio a Trump la presidencia en 2016 y 2024”.

“A estas alturas, la Casa Blanca ni siquiera está intentando ganar las elecciones de mitad de mandato”, añadió.

La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.

La Casa Blanca ha estado ansiosa por alejar al Departamento de Salud de los titulares desfavorables en el período previo a las elecciones de mitad de mandato, que podrían costar a los republicanos el control del Congreso y frenar la agenda del presidente Donald Trump.

Las vacunas habían sido un punto especialmente conflictivo. Trump retiró a su primer candidato, el excongresista Dr. Dave Weldon, cuando quedó claro que sus opiniones sobre las vacunas retrasarían la votación.

La directora de los CDC, la Dra. Susan Monarez, científica y veterana funcionaria de salud pública, que fue confirmada en el cargo, tuvo un enfrentamiento inmediato con Kennedy por las políticas de vacunación y sus intentos de destituir a algunos altos funcionarios de los CDC. Fue destituida menos de un mes después de asumir el cargo.

Tras la sonada dimisión de Monarez el pasado mes de agosto, algunos funcionarios de Trump se preguntaron si merecía la pena intentar encontrar a otro candidato para dirigir la agencia.

Kennedy nombró a su entonces subsecretario, Jim O’Neill, como jefe interino, y trató de concentrar gran parte de la toma de decisiones en la cúpula política del departamento en Washington.

Sin embargo, altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Salud y Servicios Humanos pronto perdieron la confianza en O’Neill, quien rara vez pasaba tiempo en la sede de los CDC en Atlanta y era considerado entre los nombramientos políticos como un comunicador público mediocre, según personas familiarizadas con el asunto.

Actualmente, la agencia está bajo la supervisión de Jay Bhattacharya, quien fue director interino hasta marzo y aún desempeña algunas funciones. Bhattacharya también es director de los Institutos Nacionales de Salud.

Mientras tanto, la Casa Blanca se sentía cada vez más frustrada por la constante agitación interna del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y estaba alarmada por las encuestas que mostraban que la agenda de vacunación de Kennedy amenazaba con perjudicar al Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato.

La lucha por orientar los mensajes sobre salud hacia un terreno más populista quedó patente en los dos primeros días de las audiencias presupuestarias del HHS, donde Kennedy fue interrogado por los demócratas sobre los brotes de sarampión, la seguridad de las vacunas y las causas del autismo, además de al menos una referencia a los genitales de los mapaches que se reveló recientemente en un libro que cita supuestas anotaciones del diario de Kennedy.

El secretario defendió sus acciones en diversas ocasiones y prometió mejoras, en particular en los CDC, donde admitió que la moral estaba en su punto más bajo el año pasado en medio de despidos y renuncias de alto perfil.

“Creo que este nuevo equipo realmente va a poder revolucionar los CDC y encauzarlos de nuevo”, declaró ante el subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes el jueves, refiriéndose a Schwartz y a tres nuevos nombramientos en el ámbito de la salud pública.

La elección estuvo precedida por varios meses de discusiones internas sobre cómo mitigar la agitación en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

A finales de enero, Susie Wiles, secretaria general de la Casa Blanca, ordenó una revisión del departamento.

Posteriormente, funcionarios de la Casa Blanca colaboraron con Kennedy para orquestar una reorganización de la dirección del HHS, que incluyó la destitución de O’Neill y la designación de nuevos asesores al frente del departamento.

Uno de esos asesores, Chris Klomp, director de Medicare, fue nombrado consejero principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y, desde entonces, ha actuado con rapidez para estabilizar el HHS y sus diversas subagencias, según informaron a CNN tres personas familiarizadas con la situación.

Klomp goza de gran popularidad en la Casa Blanca y ha llegado a ejercer una notable influencia en las decisiones de personal y otras actividades cruciales, añadieron dichas personas.

Entre las prioridades figuraba encontrar un director permanente de los CDC que pudiera dirigir la agencia con solvencia y, lo que es crucial, evitar someter a la administración a ciclos de noticias aún más perjudiciales que desviaran la atención del mensaje central de la Casa Blanca para las elecciones de mitad de mandato.

Según las fuentes, Klomp lideró la iniciativa para identificar y entrevistar a los candidatos durante las últimas semanas, buscando funcionarios lo suficientemente moderados como para obtener la confirmación en un Senado muy dividido, pero que a la vez estuvieran dispuestos a trabajar estrechamente con Kennedy en una reforma más amplia de los CDC.

En un giro significativo, ese criterio no incluía compartir el escepticismo de Kennedy respecto a las vacunas, según dos fuentes familiarizadas con el proceso de selección.

Inicialmente, Kennedy se mostró escéptico ante Schwartz como posible candidata, comentaron dos personas cercanas al asunto, pero su apoyo aumentó tras reunirse con ella, llegando finalmente a respaldar su recomendación a la Casa Blanca.

Desde que asumieron un control más estricto sobre las actividades del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), los funcionarios de la Casa Blanca han disuadido a Kennedy y a sus asesores de hablar públicamente sobre sus esfuerzos para reformar las políticas de vacunación, considerando que el tema es políticamente tóxico para los votantes y contraproducente de cara a las elecciones de mitad de mandato.

En un nuevo esfuerzo por demostrar el renovado compromiso del HHS con la estabilización de la agencia, los funcionarios también designaron de antemano a los principales asesores que planeaban nombrar en torno a Schwartz.

Entre ellos se encuentran el exejecutivo de Walmart, Sean Slovenski, la comisionada de salud de Texas, Jennifer Shuford, y la alta funcionaria de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Sara Brenner.

Según una fuente, se espera que Brenner, una funcionaria de carrera que se alineó estrechamente con Kennedy al comienzo de la administración, sirva de enlace entre Kennedy y la dirección de los CDC en Atlanta, además de ser una de las principales asesoras de Kennedy en materia de prioridades de la agencia.

Según personas familiarizadas con la forma de pensar del secretario, Kennedy ha aceptado en gran medida los cambios supervisados ​​por la Casa Blanca en los últimos meses, consciente de la importancia de mantenerse cerca de Trump y convencido de que aún puede avanzar en algunas de sus prioridades personales.

Se espera que Kennedy dedique gran parte de los meses previos a las elecciones de mitad de mandato a viajar, promocionando el trabajo de la administración en materia de alimentación saludable y precios más bajos de los medicamentos.

El secretario ha dejado de lado prácticamente cualquier debate público sobre posibles cambios en las vacunas y ha accedido a la iniciativa de la Casa Blanca para promover un pesticida al que antes se había opuesto abiertamente.

Sin embargo, para algunos partidarios cercanos de Kennedy que en su momento aclamaron su nombramiento al frente del HHS como el inicio de una revolución en la atención médica, el repentino retorno a un conjunto de prioridades más tradicionales ha resultado cada vez más difícil de aceptar.

Aaron Siri, abogado especializado en lesiones causadas por vacunas que trabajó como abogado personal de Kennedy y trató de desmantelar las políticas federales sobre vacunas, declaró a CNN: “Lo único que [Schwartz] probablemente restablecerá es que los CDC vuelvan a la normalidad: animar a la industria en lugar de ser un regulador de la misma”.

“Creo que, si hubiera dependido de él, el secretario Kennedy no la habría elegido”, añadió.

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