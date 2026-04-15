Trump dice que despedirá a Powell el próximo mes si todavía permanece en su cargo en la Fed

Por David Goldman, Morgan Leason y Bryan Mena, CNN

El presidente Donald Trump declaró que despedirá al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si este no se aparta de su cargo cuando expire su mandato al frente del banco central el próximo mes.

“Entonces tendré que despedirlo”, dijo Trump a Maria Bartiromo, de Fox Business, este miércoles, en respuesta a una pregunta sobre la permanencia de Powell en la Fed.

El momento de la salida de Powell de la Fed se ha visto complicado por la investigación penal del Departamento de Justicia contra el presidente de la Reserva Federal, que acusa a Powell de haber mentido al Congreso en un testimonio ofrecido el año pasado en relación con la renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Fed en la ciudad de Washington. Se trata de un asunto en el que el Gobierno de Trump ha puesto especial énfasis como parte de sus reiteradas críticas al liderazgo de Powell en la Fed.

En enero, Trump postuló al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, para reemplazar a Powell, cuyo mandato al frente del banco central expira el 15 de mayo. Sin embargo, el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis —miembro clave del comité encargado de aprobar a los nominados para la Fed— reiteró esta semana que no votará para confirmar a Warsh hasta que haya concluido la investigación sobre Powell.

Esta semana, la administración Trump redobló su apoyo a dicha investigación, a pesar de la probabilidad de que esta retrase la postulación de Warsh y pueda derivar en un enfrentamiento legal con Powell, lo cual podría prolongar la permanencia en el banco central de un presidente de la Fed que resulta indeseado para Trump.

Dos fiscales adscritos a la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia —dirigida por Jeanine Pirro— fueron rechazados el martes tras presentarse en la sede de la Fed en una visita no anunciada con el fin de supervisar el progreso de las obras de renovación.

“Cualquier proyecto de construcción que presente sobrecostos de casi el 80 % por encima del presupuesto original de obra merece una revisión exhaustiva”, afirmó Pirro en un comunicado. “¿Y estas son las personas que están a cargo de la política monetaria en Estados Unidos?”.

Robert Hur, un abogado que representa a la Reserva Federal (Fed), le indicó a uno de los fiscales que no volviera a visitar el edificio sin la presencia de un abogado de la Fed, según consta en la correspondencia obtenida por CNN.

La visita —y la renovada amenaza de Trump de destituir a Powell— intensifica una batalla ya de por sí extraordinaria entre la administración y el banco central. Estas acciones y amenazas plantean interrogantes significativos sobre la preciada independencia del banco central y su capacidad para autogobernarse frente a los intentos sin precedentes de la Casa Blanca de interferir en sus asuntos.

A tan solo un mes de que expire el periodo de Powell como presidente, Warsh aún no ha sido confirmado por el Senado ni por el pleno de la cámara. Esto abre la posibilidad de que Powell permanezca en el cargo como presidente “pro tempore”, de conformidad con las regulaciones de la Fed.

Powell confirmó en una conferencia de prensa celebrada en marzo que, si Warsh no es confirmado por el Senado antes del 15 de mayo, él continuaría ejerciendo como presidente de la Fed “pro tempore” durante el periodo interino. “Eso es lo que estipula la ley. Es lo que hemos hecho en varias ocasiones”, declaró Powell en aquel momento.

El Comité Bancario del Senado ha programado una audiencia de confirmación para Warsh para el 21 de abril. Sin embargo, Tillis sigue siendo una figura clave que mantiene su oposición.

Este miércoles, Trump expresó su esperanza de que el Comité Bancario del Senado confirmara a Warsh la próxima semana, afirmando que Tillis “es un estadounidense; sabe lo que debe hacer”.

No obstante, también reconoció que es posible que Tillis se mantenga firme en su postura y que la investigación pueda obstaculizar su capacidad para lograr que Warsh asuma su puesto en la Fed el próximo mes.

Trump declaró que deseaba la salida de Powell de la Fed, pero no hasta el punto de pedirle a Pirro que suspendiera la investigación.

“¿Significa eso que debemos detener una investigación sobre un edificio que yo habría construido por US$ 25 millones y que, en cambio, costará tal vez US$ 4.000 millones? ¿Acaso no creen que debemos averiguar qué sucedió allí?”, preguntó Trump en la entrevista realizada en la Casa Blanca. “Tengo que averiguarlo”.

La investigación —que en enero Powell criticó duramente por considerarla politizada— ha estado plagada de dificultades desde el principio. Las citaciones de Pirro tomaron por sorpresa a la Casa Blanca y ensombrecieron las posibilidades de nominación de Warsh. El mes pasado, un juez federal anuló las citaciones del Departamento de Justicia, una decisión que Pirro ha anunciado que tiene previsto apelar.

La investigación penal se produce tras las reiteradas críticas de Trump al liderazgo de Powell al frente de la Reserva Federal (Fed). El presidente, quien ha arremetido constantemente contra Powell por mantener los tipos de interés elevados, calificó el miércoles a Powell de “desastre” para el país.

“He aquí un hombre que tomó este edificio pequeño, diminuto, y un par de complejos más, también pequeños y diminutos, y está gastando más de US$ 3.000 millones. Quiero saber quién es el contratista, porque ese contratista está ganando miles de millones de dólares, tal vez”.

“Probablemente sea algo corrupto, pero lo que realmente es, es incompetente; y tenemos que poner de manifiesto esa incompetencia”, afirmó Trump.

La Fed declinó hacer comentarios este miércoles. Ha declarado que los sobrecostes se deben a “condiciones imprevistas” que requieren un mayor gasto para su subsanación, tales como “más amianto del previsto, contaminación tóxica en el suelo y un nivel freático más alto de lo esperado”.

Trump declaró que, si se viera obligado a despedir a Powell —una medida legalmente cuestionable—, así sea.

“Me he contenido de despedirlo. He querido despedirlo, pero detesto generar controversia”, comentó Trump a Bartiromo.

El mes pasado, Powell afirmó que no dimitiría de la Fed mientras estuviera en curso la investigación penal del Departamento de Justicia.

“No tengo intención alguna de abandonar la Junta hasta que la investigación haya concluido de manera plena y definitiva, con total transparencia”, aseguró Powell.

El despido de Powell plantearía importantes interrogantes jurídicos y no se ejecutaría de forma inmediata; Powell ha manifestado que defendería la independencia de la Fed y que, casi con total certeza, impugnaría cualquier medida destinada a destituirlo.

Si bien Trump tiene la facultad legal de despedir a los funcionarios de la Fed, solo puede hacerlo “por causa justificada”, de conformidad con la Sección 10 de la Ley de la Reserva Federal. Aún no está claro si Powell ha incurrido en alguna conducta que encaje en dicha definición legal; no obstante, el propio Powell —quien es abogado de profesión— ha reiterado en diversas ocasiones que el presidente carece de la potestad para destituirlo de su cargo.

Trump también intentó destituir “por causa justificada” a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, bajo la acusación de haber cometido fraude hipotecario; alegaciones que Cook niega. Cook, quien permanece en su puesto en el banco central, se enfrentó a la administración Trump en un litigio que la Corte Suprema examinó el pasado mes de enero. Los magistrados se mostraron escépticos respecto a si el presidente poseía la autoridad necesaria para destituirla, y podrían emitir su fallo tan pronto como este viernes.

El mandato de Powell como gobernador finaliza en enero de 2028; sin embargo, afirmó no haber decidido si permanecerá en la Junta una vez que concluya su presidencia, un paso que los expresidentes de la Fed, por lo general, no han dado.

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