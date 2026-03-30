Las 5 cosas que debes saber este 30 de marzo: guerra con Irán, mensaje de Maduro, petrolero ruso a Cuba y más

Por CNN Español

Maduro propone “perdón y reconciliación” en Venezuela. Petrolero ruso llega a Cuba. América Latina alcanza su nivel más bajo de fecundidad. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

EE.UU. insiste en que las conversaciones con Irán están progresando, al tiempo que despliega miles de soldados en la región y el presidente Trump plantea la posibilidad de apoderarse del petróleo iraní. Por su parte, el presidente del Parlamentro de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, advierte que las fuerzas iraníes están “esperando a que los soldados estadounidenses desembarquen para poder bombardearlos”.

El petrolero Anatoli Kolodkin con 100.000 toneladas de crudo —más de 700.000 barriles— arribó este lunes a Cuba, informó el Ministerio de Transporte de Rusia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, diera el visto bueno a llegada del suministro.

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgó el domingo una carta con un llamado a la paz en el país sudamericano y con citas religiosas por el Domingo de Ramos, un día después de publicar su primer mensaje desde que fue capturado en enero en un operativo estadounidense en Caracas. “Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz”, dijo Maduro.

Mientras la Corte Suprema se prepara para considerar la validez del decreto de Trump que pone fin a la ciudadanía por nacimiento, hay una serie de preguntas planteadas hace más de un año que siguen sin respuesta. Algunas refieren a la pesadilla burocrática que los estadounidenses podrían enfrentarse a la hora documentar el estatus migratorio de un niño. Otras ahondan en la esencia misma de lo que significa ser ciudadano estadounidense.

Según el Observatorio Demográfico de la CEPAL, la región ya promedia 1,8 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo necesario para sostener una población estable, si no se considera la migración. Y el cambio no solo es grande, también es rápido. La consecuencia, si la tendencia se sostiene, no es un futuro abstracto sino una transformación que ya está en marcha.

¿En qué animales de las Bahamas se detectó cocaína, según un estudio?

A. Iguanas

B. Pulpos

C. Tiburones

D. Flamengos

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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“Hemos tenido un cambio de régimen, si ya lo miran, porque un régimen fue diezmado, destruido, están todos muertos”

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Según un nuevo estudio, algunos tiburones de las Bahamas han dado positivo en cocaína. Ivana Scatola, de CNN, explica por qué los científicos creen que esto está sucediendo.

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