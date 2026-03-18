Presidente de Cuba dice que cualquier intento de EE.UU. de controlar el país encontrará una “resistencia inexpugnable”

Por Patrick Oppmann y Hilary Whiteman, CNN

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control del país será respondido con una “resistencia inexpugnable”.

En un mensaje desafiante publicado en X, Díaz-Canel denunció que Estados Unidos había buscado aislar a Cuba durante más de seis décadas y que ahora estaba utilizando la debilidad económica como un “pretexto indignante” para apoderarse de ella.

“Solo de esta manera puede explicarse la feroz guerra económica, que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo”, escribió. “Ante el peor escenario, #Cuba está acompañada por una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

El presidente Donald Trump sugirió el martes una posible acción de EE.UU. en Cuba, al afirmar: “Haremos algo con Cuba muy pronto”.

El secretario de Estado Marco Rubio reforzó esa postura con una declaración explícita de que Cuba necesita “nueva gente al mando”.

“Su economía no funciona”, declaró Rubio desde la Oficina Oval. “Están en muchos problemas, y la gente al mando no sabe cómo arreglarlo, así que tienen que poner nueva gente al mando”.

Cuba ha sufrido un duro golpe económico desde que Estados Unidos bloqueó de facto su suministro de petróleo a principios de este año, privando a su anticuada red eléctrica de su principal fuente de combustible.

La mayor parte de los 10 millones de habitantes de la isla se quedaron sin electricidad el lunes, y colapso de la red eléctrica a nivel nacional obligó a los residentes a cocinar con gas a la luz de sopletes y velas.

El país redujo las horas lectivas y se aplazaron los principales eventos deportivos, debido a la acumulación de basura en algunos barrios por falta de combustible para los camiones de recogida.

Para la tarde del martes, se había restablecido el suministro eléctrico a aproximadamente el 55 % de los clientes en la capital, La Habana, y en algunos lugares de las regiones occidental y centro-oriental de la isla.

Los apagones han agravado las ya de por sí difíciles condiciones de vida de los cubanos, que durante meses han sufrido cortes de luz esporádicos.

La incertidumbre sobre cualquier medida que tome Estados Unidos para cumplir sus amenazas está aumentando la ira y la ansiedad, pero Marianela Álvarez, residente de La Habana, declaró a Reuters que los cubanos no quieren la guerra.

“Nosotros, como personas, como civiles, no estamos preparados para una guerra”, señaló. “Quiero que Trump lo entienda, que nos deje en paz”.

Luis Enrique García, residente de La Habana, declaró a la agencia de noticias que teme por su país, pero que mantiene la esperanza de que se inicien conversaciones.

“Creo sinceramente que habrá diálogo y entendimiento, porque es el amor lo que debe unir a los seres humanos, no la guerra”, afirmó.

Sin embargo, no todos estaban tan seguros.

“No confío en dialogar con Trump”, declaró a Reuters Amed Echenique, residente de La Habana. “No confío en Trump como persona, ni siquiera con lo poco que sé de él. Y eso no me da ninguna esperanza”.

Díaz-Canel confirmó el viernes que funcionarios cubanos habían mantenido conversaciones con Estados Unidos para “identificar los problemas bilaterales que necesitan una solución”.

Trump había dicho anteriormente que Washington estaba manteniendo conversaciones con Cuba, pero esta fue la primera confirmación procedente de La Habana.

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