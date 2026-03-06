Las 5 cosas que debes saber este 6 de marzo

Por CNN en Español

EE.UU. y Venezuela acuerdan reanudar relaciones diplomáticas y consulares. Se intensifica la guerra en Medio Oriente. Trump llama a España “perdedor”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

El presidente Donald Trump anunció el jueves en redes sociales la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la designación del senador de Oklahoma Markwayne Mullin en su reemplazo. Noem se había enfrentado a un creciente escrutinio por su conducta en el cargo, incluyendo una supuesta relación romántica con su asesor principal, la distribución de los ingresos extraordinarios que el departamento ha recibido y sus versiones contradictorias sobre los incidentes fatales en Minneapolis que involucraron a agentes federales de inmigración.

Estados Unidos y el Gobierno encargado de Venezuela “han acordado reanudar las relaciones diplomáticas y consulares”, anunció este jueves el Departamento de Estado de EE.UU., un paso significativo que llega apenas dos meses después de que Estados Unidos derrocara al presidente Nicolás Maduro.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que es solo una “cuestión de tiempo” antes de que los cubano-estadounidenses puedan regresar a su país de origen, dando a entender que eso es lo siguiente en la agenda de su Gobierno tras la guerra en curso con Irán.

Casi una semana después del inicio del último conflicto en Medio Oriente, los bombardeos estadounidenses contra Irán continúan aumentando y los golpes militares de Israel provocan pánico en el sur de Beirut. La administración Trump advierte que la guerra pronto se intensificará y los aliados de la OTAN se están involucrando a regañadientes en el conflicto. Esto es lo que debes saber.

El conflicto que se extiende en Medio Oriente pondrá a prueba la resiliencia de una economía global sacudida por los aranceles y otras disrupciones comerciales durante el último año. Las señales de tensión ya se ven, desde exportaciones de arroz atascadas en puertos de la India hasta picos en el precio de fertilizantes críticos para la producción de alimentos. Análisis.

¿Por qué arrestaron a Britney Spears?

A. Por posesión ilegal de armas de fuego.

B. Por fraude fiscal.

C. Por conducir bajo los efectos del alcohol.

D. Por falsedad en documento público.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

La UEFA no baraja aún ninguna sede alternativa para la Finalissima

La UEFA informó que “no se está considerando ninguna sede alternativa” para la Finalissima entre España y Argentina —prevista en Lusail, Qatar, el 27 de marzo— ante la situación generada por el conflicto bélico con Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

Manual de plantas medicinales: lo que debes saber de un tesoro natural que a menudo pasamos por alto

En el mundo se cosechan entre 50.000 y 70.000 especies de plantas medicinales y aromáticas, muchas de las cuales enfrentan las amenazas de la pérdida de hábitat y el cambio climático.

“El agente secreto” hizo historia con sus nominaciones a los Oscar. Esto piensa su protagonista, Wagner Moura, de la película

El actor brasileño Wagner Moura, nominado al premio Oscar 2026 a mejor actor principal por “El agente secreto”, conversó en exclusiva con CNN en Español sobre el impacto de la película en Brasil y en su carrera.

785 puntos

El Dow cerró a la baja 785 puntos, o 1,61 %, mientras la preocupación por una guerra prolongada con Irán sigue sacudiendo a los mercados.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela”

—Lo dijo Donald Trump al referirse al nombramiento del próximo líder de Irán y descartar la posibilidad de que Mojtaba Jamenei suceda a su padre, el fallecido ayatola Alí Jamenei.

Messi y el Inter Miami visitaron la Casa Blanca. Así fue su intercambio con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a Lionel Messi y al plantel del Inter Miami, donde elogió al astro argentino e incluso lo comparó con Pelé. Durante el acto, Trump afirmó que muchos grandes deportistas llegan a Estados Unidos con gran expectativa, pero no siempre logran ganar. En cambio, destacó que Messi “llegó y ganó”.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: C. La Patrulla de Caminos de California confirmó a CNN que Britney Spears fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.