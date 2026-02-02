Rusia reanuda ataques nocturnos en las principales ciudades de Ucrania tras el fin de la pausa acordada entre Putin y Trump

Por Victoria Butenko y Mitchell McCluskey, CNN

Rusia atacó la capital de Ucrania, Kyiv, con misiles balísticos en la madrugada del martes, informaron las autoridades locales, tras una breve pausa en los ataques a las principales ciudades e infraestructuras acordada por Rusia y Estados Unidos. La nueva incursión de Rusia se produce en un momento en el que Ucrania enfrenta temperaturas invernales en picada.

El personal de CNN en Kyiv informó haber escuchado varias explosiones fuertes en la ciudad.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordó la semana pasada pausar los ataques a las principales ciudades e infraestructuras ucranianas hasta el domingo, tras una “petición personal” del presidente de EE.UU., Donald Trump, según el Kremlin.

La pausa también se produjo después de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi, las primeras de este tipo desde la invasión de Moscú en febrero de 2022.

Numerosos edificios residenciales de varios pisos resultaron dañados, según informes, escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv, en Telegram.

Dnipro, en el este de Ucrania, también estaba siendo atacada por misiles balísticos, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Aunque no se han reportado ataques a instalaciones energéticas o grandes ciudades desde el pasado jueves, según las autoridades ucranianas, Rusia ha continuado atacando rutas logísticas e infraestructuras de transporte, con resultados mortales.

El Kremlin ha confirmado que la próxima ronda de conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, tendrá lugar el miércoles y jueves en Abu Dhabi.

“En el frío glacial, los rusos decidieron lanzar otro ataque masivo sobre Kyiv”, escribió Tkachenko en Telegram tras los ataques de la madrugada del martes.

Rusia ha intensificado los ataques a la infraestructura energética de Ucrania, dejando a grandes zonas del país enfrentándose a los cortes y escasez de energía en pleno invierno. En la madrugada del martes, la temperatura en Kyiv era de -20 grados Celsius (-4 Fahrenheit).

La mayor empresa energética privada de Ucrania, DTEK, está en “modo supervivencia”, dijo su director ejecutivo a CNN. Las próximas semanas serán críticas, mientras el país enfrenta temperaturas en picada y la “peor condición de nuestro sistema energético en la historia moderna”.

DTEK opera actualmente cinco plantas termoeléctricas en Ucrania, de las cuales dos están fuera de servicio y las otras tres funcionan a baja capacidad, dijo Maxim Timchenko a CNN el lunes en una entrevista desde Dnipro.

Dijo que la empresa está trabajando para reparar los daños de los repetidos ataques rusos, pero a menudo no es posible por las condiciones de frío extremo.

Su mayor esperanza en este momento es que el alto el fuego energético anunciado la semana pasada, que según él trajo un respiro de cinco días en los ataques a las plantas termoeléctricas de DTEK, se extienda en las conversaciones en Abu Dhabi esta semana.

