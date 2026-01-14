La fiebre mundialista arrasa: demanda sin precedentes de entradas para el Mundial 2026, según la FIFA

Por Cesar Lopez, CNN en Español

El tercer periodo de solicitudes del sorteo aleatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó el 13 de enero con una marca histórica de demanda por parte de los aficionados alrededor del mundo.

Según comunicó la FIFA, más de 500 millones de peticiones de boletos, una cifra que marca un récord en la historia del deporte mundial, ha sido la demanda que recibió el organismo por parte de aficionados de 211 países.

La FIFA destacó que los pedidos han sido especialmente altos en los tres países organizadores —Canadá, Estados Unidos y México—, así como en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

Durante la fase de venta, se registró un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, cada una verificada con datos de tarjeta de crédito.

Una demanda sin precedentes que pone de manifiesto el atractivo de la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 selecciones, de acuerdo con las palabras del presidente del máximo organismo, Gianni Infantino.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria”, publicó la FIFA en un comunicado citando a Infantino.

El Departamento de Gestión de Venta de Entradas de la FIFA empezará el periodo de verificación de los solicitantes, como el cumplimiento de la normativa y las restricciones por unidad familiar.

Si la demanda supera la oferta, después de este primer análisis, como puede ser lo más probable, las entradas o el hacer efectivo su proceso de compra se asignarán mediante un proceso de selección aleatorio.

A partir del 5 de febrero, los solicitantes recibirán un correo electrónico informando si han sido elegidos.

La aprobación puede ser total o parcial. Es decir, un beneficiado podría recibir el pedido completo de boletos que solicitó o una cantidad menor, si es el caso, con el cobro correspondiente.

Quienes no resulten seleccionados tendrán otra oportunidad en la fase de venta de última hora, donde las entradas se venderán por orden de solicitud.

Otra opción de adquisición directa de boletos es el de comprar en hospitality o secciones preferenciales, y/o en el sitio de reventa oficial de la FIFA y distribuidores autorizados de cada país.

