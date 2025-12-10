Tres ataques de EE.UU. contra supuestos barcos cargados de drogas dejaron sobrevivientes que han recibido un trato diferente

Por Haley Britzky, CNN

Mientras las fuerzas estadounidenses han emprendido una campaña de ataques contra presuntos barcos cargados de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, al menos cinco personas han sobrevivido a los bombardeos iniciales y han terminado en el agua después de que los disparos mataran a otros miembros de la tripulación e inutilizaran sus barcos.

Pero lo que sucedió después con los sobrevivientes varió mucho: dos fueron detenidos por la Marina de EE.UU. y devueltos a sus países de origen.

Uno fue abandonado a su suerte en el océano y se presume que está muerto.

Y dos más han estado en el centro de un intenso escrutinio en las últimas semanas tras informarse que el ejército estadounidense realizó un segundo ataque que los mató mientras se aferraban a su bote volcado y dañado el pasado 2 de septiembre.

El contraste en el tratamiento se ha producido mientras la política sobre cómo los militares manejarán a los sobrevivientes permanece estable, según funcionarios de defensa.

Ese ataque del 2 de septiembre fue el primero llevado a cabo por fuerzas estadounidenses contra presuntos barcos cargados de droga, una campaña que ha resultado en la muerte de 87 personas a bordo de 23 embarcaciones.

Los legisladores demócratas han exigido respuestas sobre el doble ataque y algunos han sugerido que las fuerzas estadounidenses pueden haber violado el derecho internacional al matar a los sobrevivientes.

La semana pasada, el almirante Frank “Mitch” Bradley se reunió a puerta cerrada con legisladores en el Capitolio para explicar la operación.

Bradley era el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales en el momento del ataque y lo supervisó. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la Casa Blanca han afirmado que el almirante fue, en última instancia, el funcionario que dirigió los ataques y que apoyan su decisión.

Bradley declaró a los legisladores que ordenó un segundo ataque para destruir los restos del buque, en el que murieron los dos sobrevivientes, argumentando que, al parecer, parte del barco seguía a flote porque aún contenía cocaína, según informó CNN.

Los sobrevivientes podrían, hipotéticamente, haber flotado a salvo, haber sido rescatados y haber continuado con el tráfico de drogas, según la lógica.

Las personas informadas sobre el segundo disparo manifestaron que les preocupaba que pudiera violar la ley de los conflictos armados, que prohíbe la ejecución de un enemigo que esté “fuera de combate” o retirado del combate debido a una lesión o rendición.

“De cualquier manera, están infringiendo la ley”, declaró anteriormente a CNN Sarah Harrison, exasesora general asociada del Pentágono y ahora analista sénior del grupo de expertos International Crisis Group.

“Están matando a civiles, y si se asume que son combatientes, también es ilegal: según el derecho de los conflictos armados, si alguien está fuera de combate y ya no puede luchar, debe ser tratado con humanidad”, explicó.

La segunda vez que los militares encontraron sobrevivientes después de un ataque inicial, la respuesta fue muy diferente.

El 16 de octubre, Estados Unidos recogió a dos sobrevivientes de un ataque en el Caribe a un submarino que presuntamente transportaba narcóticos, y poco después los liberó a sus países de origen, Ecuador y Colombia. Otros dos tripulantes murieron en el ataque.

Un funcionario estadounidense informó que los dos hombres fueron los únicos sobrevivientes después de que su sumergible se hundiera y estaban en balsas salvavidas, lo que significa que no tuvieron acceso a las drogas que supuestamente llevaban a bordo.

Hegseth comentó el sábado en el Foro de Defensa Nacional de Reagan que “había un protocolo para tratar con los sobrevivientes” y que el 16 de octubre fue simplemente “una circunstancia diferente” de la del ataque que incluyó el doble bombardeo que mató a los sobrevivientes.

“No cambiamos nuestro protocolo, simplemente fue una circunstancia diferente”, dijo Hegseth. “Un par de hombres saltaron y nadaron, según tengo entendido, a cierta distancia. Cuando chocamos con el submarino por segunda vez, se hundió, y entonces teníamos que rescatar a dos personas, y pudimos hacerlo. Los devolvimos a sus países de acogida”.

La detención de los hombres generó un posible dilema legal para la administración Trump. No estaba claro bajo qué autoridad legal el ejército estadounidense podía retenerlos, y si hubieran permanecido bajo custodia estadounidense, podrían haber impugnado su estatus ante los tribunales.

El tripulante que más recientemente sobrevivió a un ataque se encontraba en uno de los cuatro barcos atacados el 27 de octubre, en los que murieron 14 personas.

CNN informó entonces que la Armada de México recibió una llamada del Pentágono informándoles de la posibilidad de un sobreviviente de un ataque estadounidense en el Océano Pacífico, lo que sorprendió a las autoridades mexicanas, dado que no habían recibido aviso previo de ninguna operación.

Tres días después de esos golpes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no había información nueva sobre el sobreviviente y que la Armada de México estaba buscando en coordinación con el protocolo marítimo, que exige labores de búsqueda y rescate durante 96 horas.

El mismo funcionario estadounidense afirmó que esa persona recibió un trato diferente porque ya no representaba una amenaza, aunque no está claro por qué el ejército estadounidense no recogió al sobreviviente, como lo había hecho 11 días antes.

Ese sobreviviente no fue encontrado y se presume que falleció.

El Pentágono no había contabilizado previamente a ese individuo en su recuento total de muertos en la campaña en curso, pero un portavoz declaró el lunes que ahora se incluiría.

El ritmo de los ataques estadounidenses se ha desacelerado considerablemente, con un intervalo de 19 días antes del más reciente del 4 de diciembre.

Hegseth reconoció que redujo el ritmo al responder a la pregunta de un periodista durante una reunión de gabinete dos días antes sobre la matanza de sobrevivientes.

Afirmó que no ordenó directamente el doble ataque, pero que apoyaba a Bradley e insistió en que la controversia no cambiaría los planes de Estados Unidos.

“Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes”, expresó.

