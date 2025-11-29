Después de 46 años, una familia pensó tener un cierre en la desaparición de su hijo de 6 años. Ahora enfrentarán otro juicio

Por Ray Sanchez, CNN

Después de que Etan Patz, de 6 años, desapareciera camino a la parada del autobús escolar una mañana de 1979, sus padres, amigos y vecinos recorrieron frenéticamente las ásperas calles industriales y callejones de Lower Manhattan durante kilómetros.

“Recuerdo correr esa noche preguntando, ‘¿Viste a este niño pequeño?’”, recordó la artista y chef Susan Meisel, residente del SoHo desde hace mucho tiempo. “Buscábamos en los contenedores de basura. Fue una pesadilla”.

El vecindario alrededor de Prince Street en SoHo era muy diferente de lo que es hoy: un centro de galerías de arte de alta gama, boutiques elegantes y restaurantes de moda. En aquel entonces, sus edificios industriales de hierro fundido, en gran parte vacíos, comenzaban a atraer a jóvenes artistas. Carcasas oxidadas de autos robados llenaban las calles adoquinadas y angostas. Las fachadas tapiadas y los incendios de basura eran habituales.

Etan desapareció en el SoHo en la mañana del 25 de mayo de 1979. Fue la primera vez que la madre del niño de primer grado lo dejaba caminar solo hasta una parada de autobús a aproximadamente una cuadra de distancia. Nunca encontraron su cuerpo. La desaparición acaparó la atención de la ciudad y de la nación. Fue el inicio de una época en la que niños y niñas serían supervisados como nunca antes, y los casos de menores desaparecidos lograron prominencia nacional.

“Realmente impactó mucho al vecindario. Éramos todos muy unidos en ese momento. Yo estaba sentada en la escalinata el día antes de que sucediera. Tenía mi brazo alrededor de él”, dijo Meisel sobre Etan. “Fue simplemente muy triste. Y no creo que nadie vaya a obtener respuestas jamás”.

Esa búsqueda de respuestas continúa.

El martes, los fiscales de Manhattan dijeron que enjuiciarán a un hombre por tercera vez después de que su condena por el caso del niño desaparecido fuera anulada en julio.

“Tras una revisión exhaustiva, el fiscal de distrito determinó que la evidencia disponible y admisible servía para procesar al acusado por los cargos de homicidio intencional sin premeditación y secuestro en primer grado”, escribió la asistente del fiscal de distrito de Manhattan, Sarah Marquez, en una carta a un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Está prevista para el lunes una conferencia en el caso contra Pedro Hernández, de 64 años, quien fue condenado durante su segundo juicio en 2017 por el homicidio y secuestro de Etan. Trabajaba en una bodega cerca de la casa de Etan cuando el niño desapareció.

Un tribunal federal de apelaciones anuló su condena en julio, al dictaminar que un juez de primera instancia estuvo “claramente equivocado” en respuesta a una pregunta del jurado en 2017 sobre la confesión de Hernández, informó Associated Press.

“Estamos profundamente decepcionados con la decisión … de volver a juzgar a Pedro Hernández por tercera vez”, dijo el abogado defensor Harvey Fishbein en un comunicado, y añadió que su cliente “es inocente de los cargos”.

“Pero si este caso de 46 años realmente vuelve a juicio, estaremos listos”, dijo.

Los padres de Etan, quienes se mudaron a Honolulu en 2019, declinaron hacer comentarios a CNN.

“A la gente le encantaría ver que la familia finalmente tenga —no creo que un cierre— pero sí una especie de resolución”, dijo a CNN Lisa R. Cohen, autora del libro “Después de Etan: el caso del niño desaparecido que mantuvo en vilo a Estados Unidos”.

“Y creo que pensaron que lo habian logrado en 2017, pero ahora está de vuelta”, añadió.

Hernández fue arrestado por este caso en 2012, más de tres décadas después de la desaparición de Etan. Confesó ante los detectives, pero su abogado sostuvo que el acusado, bajo presión, inventó su relato del crimen. Su abogado ha dicho que Hernández tiene una discapacidad mental, que está gravemente enfermo mentalmente y que es incapaz de saber si cometió el crimen o no.

Hernández dijo a la policía en una declaración grabada que atrajo a Etan a un sótano con la promesa de un refresco mientras el niño iba camino a la escuela, según los fiscales. Dijo que mató al niño y tiró su cuerpo en una bolsa de plástico.

El exempleado de bodega fue diagnosticado repetidamente con esquizofrenia y tiene un “CI en el rango limítrofe a la discapacidad intelectual leve”, según ha dicho su abogado Fishbein. La Policía interrogó a Hernández durante más de siete horas y él confesó antes de que se le leyeran sus derechos Miranda.

Después de que su primer juicio en 2015 terminara con un jurado estancado, Hernández fue condenado y sentenciado en 2017 a una condena entre 25 años y cadena perpetua.

“Ahora sé cómo es el rostro del mal y finalmente ha sido condenado”, dijo Stanley Patz en una conferencia de prensa en ese momento. Patz y su esposa pensaron que nunca sabrían qué le sucedió a su hijo, dijo.

A lo largo de los años, la familia Patz trabajó para mantener vivo el caso y crear conciencia sobre los niños desaparecidos en Estados Unidos. El aniversario de la desaparición de Etan, el 25 de mayo, se recuerda como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos.

El caso de Etan fue el primero de varios casos de alto perfil que llevaron la preocupación por los niños desaparecidos al primer plano de la conciencia nacional. Las fotos de Etan y de otros niños desaparecidos luego aparecieron en cajas de leche.

En otro caso, en 1981, Adam Walsh, de 6 años, fue secuestrado en un centro comercial de Florida y posteriormente asesinado.

En 1984, el Congreso aprobó la Ley de Asistencia para Niños Desaparecidos, lo que ayudó a crear el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Cohen dijo que la desaparición de Etan cambió drásticamente la forma en que los estadounidenses vigilaban a sus hijos.

“Antes de Etan, los padres veían el tema de la seguridad infantil y criaban a sus hijos de manera diferente”, dijo. “Los niños jugaban en la calle, volvían a casa cuando oscurecía. No existía este increíble seguimiento. Después de Etan, no necesariamente en el mismo momento en que sucedió, pero poco a poco, se encendió este movimiento en el que los padres se volvieron mucho más cautelosos”.

Stanley Patz era fotógrafo profesional y Etan era frecuentemente su modelo en el apartamento que también servía como estudio fotográfico, dijo Cohen. Las imágenes del rostro sonriente y angelical de Etan fueron distribuidas durante la búsqueda de años del niño rubio de ojos azules.

“Su padre inmediatamente corrió y tomó estos contactos que tenía de las fotos que le había sacado a Etan y comenzó a hacer copias”, dijo. “La comunidad inmediatamente empezó a ponerlas en carteles. Creo que las fotos son una parte enorme de esto… Habla del poder de su imagen visual”.

Según fallos de tribunales federales, informó AP, la selección del jurado para el nuevo juicio de Hernández debe comenzar antes del 1 de junio o, en caso contrario, deberá ser liberado de prisión.

“No es que haya una resolución increíble”, dijo Cohen. “Ciertamente no ahora, porque va a comenzar toda una nueva era en este caso”.

