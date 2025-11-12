El Congreso aprueba paquete de financiamiento para reabrir el Gobierno federal y lo envía a Trump para su firma

Por Sarah Ferris y Ellis Kim, CNN

Ambas cámaras del Congreso han votado a favor de poner fin al cierre federal más largo de la historia, y enviaron un proyecto de ley de financiamiento para reabrir el Gobierno al presidente Donald Trump para su firma.

La Cámara de Representantes votó este miércoles por la noche para dar la aprobación final a un proyecto de ley a corto plazo para reabrir el Gobierno después de un récord de 43 días, poniendo fin a un amargo estancamiento de seis semanas sobre el destino de un programa de Obamacare detestado por los republicanos.

De vuelta en Washington por primera vez desde mediados de septiembre, casi todos los republicanos, junto con un puñado de demócratas, votaron a favor del proyecto de ley, que establece un nuevo límite de financiación en el Congreso para el 30 de enero, aunque algunos programas críticos atrapados en el reciente cierre estarán inmunes a futuras disputas políticas, ya que el proyecto de ley garantiza fondos para algunas agencias clave durante el resto del año fiscal 2026. La votación final fue de 222 a 209.

Los demócratas que votaron a favor fueron los representantes Jared Golden, Adam Gray, Marie Gluesenkamp Perez, Henry Cuellar, Tom Suozzi y Don Davis. Los representantes republicanos Thomas Massie y Greg Steube votaron en contra del proyecto de ley.

Los programas SNAP y WIC, que entregan servicios de alimentación y nutrición a decenas de millones de estadounidenses, así como los servicios para veteranos, continuarían siendo financiados si el Gobierno volviera a cerrar en los próximos meses.

Al final, la mayoría de los demócratas en el Congreso protestaron enérgicamente contra el proyecto de ley, que no ofrece ninguna garantía de que Washington actuará para extender los subsidios mejorados de atención médica que están por vencer y ayudan a los estadounidenses a pagar sus primas.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, reunió a casi todos los republicanos detrás del proyecto de ley, a pesar de las duras quejas de algunos de sus miembros sobre una disposición polémica agregada por los republicanos del Senado que permitía demandar retroactivamente al Departamento de Justicia por obtener registros telefónicos durante una investigación de la era Biden, lo que podría representar una ganancia financiera importante para esos legisladores.

El propio Johnson dijo que fue tomado por sorpresa por el lenguaje, y afirmó que no lo conocía hasta que el Senado ya había aprobado el paquete.

“Me sorprendió, me enojó”, dijo el presidente de la Cámara, aunque agregó que no creía que el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, lo hubiera agregado con malas intenciones. “Creo que da una muy mala imagen y lo vamos a arreglar en la Cámara”.

Para convencer a los senadores conservadores que se resistían, Johnson prometió que la Cámara de Representantes sometería a votación una enmienda para eliminar dicha cláusula, aunque no está claro si el Senado la consideraría. Republicanos como el representante Chip Roy de Texas finalmente accedieron a no modificar la cláusula en el actual proyecto de ley provisional, ya que esto obligaría al Senado a regresar a Washington para votar nuevamente y retrasaría el fin del cierre del Gobierno.

Conservadores como Roy calificaron esa disposición de “autobeneficio”, ya que otorgaría a los senadores US$ 500.000 o más en daños por cada violación por parte del Gobierno si su demanda tiene éxito. La enmienda parecía beneficiar particularmente a ocho senadores que habían sido citados por el Gobierno anterior en investigaciones sobre el primer mandato de Trump.

La representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en la Comisión de Asignaciones de la Cámara, acusó a esos ocho senadores de votar “para meter dólares de los contribuyentes en sus propios bolsillos, US$ 500.000 por cada vez que se inspeccionaron sus registros”.

El fin del cierre del Gobierno dará paso a unas semanas frenéticas de trabajo para la Cámara, que ha estado mayormente cerrada desde finales de septiembre. Como parte de la campaña de presión del Partido Republicano sobre los demócratas, Johnson había decidido mantener a todos los miembros fuera de Washington hasta que los demócratas del Senado aceptaran respaldar el plan de financiación existente del Partido Republicano.

Ahora, republicanos y demócratas tienen solo cuatro semanas en sesión antes de que termine el año, cuando expiran esos créditos fiscales de Obamacare. Pero hay muchos otros plazos, incluido el proyecto de ley agrícola del Congreso y una serie de créditos energéticos, por vencer.

Los republicanos de la Cámara también están ansiosos por aprobar la mayor cantidad posible de proyectos de ley de gasto para mejorar su posición negociadora con el Senado antes del próximo plazo, el 30 de enero.

Johnson también enfrenta otro tema candente: la cuestión de cómo debería manejar el Congreso los archivos de Jeffrey Epstein.

Poco antes de que comenzaran las votaciones para reabrir el Gobierno, una demócrata recién electa —la representante Adelita Grijalva— se convirtió en la firma número 218 clave para forzar una votación que obligue al Departamento de Justicia a liberar todos sus archivos relacionados con el caso Epstein.

Johnson anunció a los periodistas poco después de que Grijalva firmara la petición que presentará un proyecto de ley que obligue al Departamento de Justicia a liberar todos los archivos del caso Epstein en el pleno de la Cámara la próxima semana, antes de lo esperado, y después de que una extraordinaria campaña de presión de la Casa Blanca el miércoles por la mañana no lograra convencer a ningún republicano de retirar su nombre de la petición.

El esfuerzo coincidió con un escrutinio cada vez mayor sobre los archivos de Epstein en la Cámara. Más temprano este miércoles, los demócratas en el panel de Supervisión publicaron nuevos correos electrónicos que mostraban que Epstein había mencionado repetidamente a Trump por nombre en correspondencia privada, y luego el comité liderado por el Partido Republicano publicó 200.000 páginas de documentos que el panel recibió de la herencia de Epstein.

