¿Quién es Lisa Cook, la primera gobernadora de la Fed que un presidente ha intentado despedir?

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el lunes que destituyó a la integrante de la Junta de la Reserva Federal, Lisa Cook —la primera gobernadora de la Fed en ser puesta en esa situación— citando acusaciones de fraude hipotecario. Sin embargo, antes de que el Gobierno de Trump la ubicara en el centro de la atención, Cook ya era reconocida como pionera.

En 2022, Cook se convirtió en la primera mujer negra en integrar la Junta de la Reserva Federal, nombrada por el presidente Joe Biden. Ahora, su mandato, que debía extenderse hasta enero de 2038, podría quedar en manos de los tribunales, luego de que el abogado de Cook anunciara que presentará una demanda para impugnar el intento de destitución de Trump.

Antes de incorporarse a la Reserva Federal, Cook fue profesora de economía y relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Michigan durante casi dos décadas. Su investigación se enfocó en las disparidades raciales, la historia de las instituciones financieras, las crisis en los mercados financieros y la innovación. Dejó la universidad tras ser designada como gobernadora de la Fed.

También se desempeñó como economista principal en el Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Barack Obama.

El trabajo académico de Cook sobre desigualdad económica fue un punto de controversia para los republicanos durante su audiencia de confirmación en el Senado en mayo de 2022; el senador Pat Toomey, de Pensilvania, la calificó de “sumamente poco calificada”. Finalmente, fue confirmada gracias al voto de desempate de la entonces vicepresidenta Kamala Harris.

Durante su gestión en la Reserva Federal, Cook pronunció discursos sobre las implicaciones económicas de la inteligencia artificial y votó junto al presidente de la Fed, Jerome Powell, en decisiones de política monetaria, como en 2022, cuando la Fed subió las tasas de interés de manera enérgica.

El 6 de agosto, durante una charla moderada organizada por la Reserva Federal de Boston, Cook afirmó que la débil tendencia en la creación de empleo en los últimos meses es “preocupante” y que el mercado laboral podría estar en un punto de inflexión. No ha adelantado cómo votará en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre, en la que los inversionistas esperan el primer recorte de tasas desde diciembre de 2024.

Cook fue la primera estudiante del Spelman College de Atlanta, una universidad históricamente negra para mujeres, en obtener una beca Marshall. Obtuvo una segunda licenciatura en la Universidad de Oxford como becaria Marshall y un doctorado en economía en la Universidad de California, Berkeley.

Nacida en 1964, Cook es originaria de Georgia y su familia participó activamente en el movimiento por los derechos civiles. Su tío fue Samuel DuBois, un influyente politólogo que se convirtió en el primer profesor negro en la Universidad Duke y fue compañero de clase de Martin Luther King Jr.

En 2019, Cook y Anna Gifty Opoku-Agyeman, escritora y activista, publicaron un artículo de opinión en The New York Times sobre los desafíos que enfrentan las mujeres negras en la economía.

“La economía no es una profesión acogedora ni de apoyo para las mujeres”, escribieron. “Pero si la economía es hostil para las mujeres, es especialmente antagónica para las mujeres negras”.

