¿Por qué Irán e Israel son enemigos? Este es el origen de las relaciones entre ambos países

“En particular, tras la Resolución de Jartum de septiembre de 1967. La Resolución de Jartum, conocida sobre todo por contener lo que llegó a conocerse como los Tres No —no a la paz con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a las negociaciones con Israel— sirvió de base para gran parte de la política árabe hacia Israel desde 1967 hasta 1973”, dice el libro .

No obstante, las cosas no siempre fueron así entre Israel e Irán. De hecho, eran todo lo contrario, al punto de que Irán era probablemente uno de los aliados más “confiables” de Israel “hasta 1979”, año de la Revolución iraní, según dijo Abbas Milani, director de Estudios Iraníes Hamid y Christina Moghadam de la Universidad de Stanford, en la ponencia “Iran and Israel: Strategic Vision and Goals” de la Universidad de California en Berkeley, realizada el pasado 18 de marzo.

