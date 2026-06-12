¿Qué fue de Roque Santa Cruz, el máximo goleador de la selección de Paraguay?

Por Hugo Manu Correa, CNN en Español

Un depredador de área, dotado de múltiples recursos técnicos. Así podríamos definir a Roque Santa Cruz, el alucinante artillero paraguayo que conquistó a millones de fanáticos dentro y fuera de Paraguay con su cegador instinto de goleador implacable. Fue una gacela que martirizó a defensas y arqueros con la camiseta de nueve clubes, además de la selección guaraní.

Tenía solo 15 años cuando debutó en un gigante de Paraguay como Olimpia. Sus condiciones dejaron maravillados a todos. El legendario Luis Cubillas lo convocó para jugar en 1997 en el primer equipo y ese mismo año se consagró campeón. Desde entonces, su estrella ascendió en el cielo del poderoso club guaraní y nunca más se apagó.

En 1998 debutó en la Copa Libertadores de América, donde también dejó su marca. En cuartos de final eliminó al poderoso Vélez Sarsfield (donde brillaba otro paraguayo, José Luis Chilavert), al que le anotó dos goles.

En 1999 cerró su ciclo en Olimpia con un triplete de títulos de la liga paraguaya. El Viejo Continente se transformaría en su nuevo domicilio.

Sus descomunales cabezazos, beneficiado por sus 193 centímetros de estatura, generaban asombro. Parecía que tenía un imán en el área para estar donde la jugada se lo pedía. Si bien parecía un gigante, poseía una gran habilidad con ambas piernas, que, sumado a su notable plasticidad, ya lo convertían en una pesadilla para sus rivales.

Esta cantidad de recursos lo catapultaron a la selección paraguaya, donde debutó el 28 de abril de 1999 en un juego amistoso ante la selección de México. Por supuesto, allí anotó su primer gol con la camiseta de la selección mayor.

Aquella temporada de 1999 fue magnífica, pues Roque Santa Cruz, además del debut con la selección paraguaya, jugó el torneo Sudamericano Sub20 en Argentina, el Mundial Sub20 de Nigeria y la Copa América que se llevó a cabo en su país.

Por cierto, en 1999 fue elegido el mejor futbolista de su país.

Dos gigantes competían por hacerse de sus servicios. El Real Madrid de los galácticos Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo y David Beckman quería sumar a la gema paraguaya, pero con el mismo propósito avanzaba el Bayern Munich. El club alemán hizo una mejor y mayor oferta económica y se llevó su valija llena de goles para Baviera.

En su segundo partido ante el Unterhaching marcó uno de los cinco goles que aportó en la temporada 1999/2000, que terminó con el primer título en esas tierras con solo 20 años. Le tocó ser parte de un plantel excepcional, donde compitió en la delantera con figuras del calibre del peruano Claudio Pizarro, el brasileño Giovane Élber y el neerlandés Roy Makaay. También estaban en el plantel los brasileños Zé Roberto y Lucio, el argentino Martín Demichelis y el portero Oliver Kahn.

A lo largo de ocho temporadas, Santa Cruz dejó su sesgo de atleta excepcional con goles y un talento arrollador en el verde césped. En el club bávaro marco 51 goles en 229 partidos, que sirvieron para coronarse con cinco Bundesligas, cuatro Copas Alemanas y una Champions League.

Su fulgurante paso por el fútbol alemán dejó una impronta más allá del fútbol. Si bien los goles fueron su carta de presentación, su figura magnética y su arrollador carisma motivaron que pasará a formar parte de la cultura popular germánica. En 2004, el grupo musical Sportfreunde Stiller le dedicó una canción titulada “Ich Roque” (“Yo, Roque”), que tiene en su letra una parte íntegramente escrita en español. El propio goleador paraguayo fue parte del videoclip, en el que aparece diciendo “Ich Roque”.

En julio de 2007, Roque Santa Cruz paso al Blackburn Rovers de Inglaterra. En la primera temporada anotó 19 goles, quedando cuarto entre los máximos goleadores de la Premier League. Fue su mejor año en el fútbol británico. En la temporada siguiente, una lesión en su rodilla lo marginó de la competición durante varios meses.

En 2009 pasó al Manchester City dirigido por Mark Hughes por cerca de US$ 20 millones, cuando los Citizens aún no estaban en la conversación de los más poderosos del país. Allí solo anotó cuatro goles en 24 partidos y volvió al Blackburn Rovers como cedido, sin el brillo de antes.

El City lo dio luego a préstamo al Real Betis de España en 2011 —allí jugó 35 partidos y anotó siete goles— y más tarde al Málaga Fútbol Club —ocho goles en LaLiga, tres en la Copa del Rey y uno en la Champions League— donde resurgió su veta goleadora.

En 2015 fichó por el Cruz Azul, pero una lesión solo le permitió jugar 10 partidos y marcar cuatro goles, y para mitad de 2015 el artillero regresó al Málaga donde estuvo una temporada. Sin poder afirmarse nuevamente y tras 17 años rompiendo redes en Europa, regresó al club de sus amores, Olimpia, en 2016.

Una temporada después se consagró campeón de la liga paraguaya y en 2022 pasó a Libertad, también de Paraguay, donde también fue campeón. En total conquistó nueve coronas con el club “Gumarelo”.

Su estela de jugador de muchos kilates quedó grabada a fuego en la selección de su país, con la que participó de tres Copas del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

En tierras africanas integró un equipo que hizo historia, en la hasta ahora mejor presentación de Paraguay en la historia del Mundial, con unos cuartos de final donde hasta puso en jaque al futuro campeón, España.

Santa Cruz tiene el récord de presencias con la Albirroja, con 112 partidos, y también es el máximo artillero, con 32 goles. A nivel de Copas del Mundo, comparte con Denis Caniza el primer puesto entre jugadores de más partidos jugados.

Si alguien llegó hasta aquí creyendo que era un artículo sobre un exjugador de fútbol, está muy equivocado. Roque Santa Cruz firmó en 2026, y a sus 44 años, vínculo contractual con Nacional de Paraguay. Ha marcado más de 100 goles en la liga de su país y sigue jugando luego de tres décadas de carrera. Como dice el dicho, viejo es el viento, y cual viento, aún sigue soplando.

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