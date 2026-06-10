¿Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026?

Por Elizabeth Pérez, CNN en Español

La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será una de las ediciones más emblemáticas de la historia del fútbol. Por primera vez habrá tres países coanfitriones del torneo (Estados Unidos, México y Canadá), un hito que refleja la creciente globalización del deporte rey y la diversidad cultural de Norteamérica.

El Mundial se celebrará a partir del 11 de junio y culminará el 19 de julio, disputando un récord de 104 partidos en 16 estadios repartidos en los tres países sede.

La final del Mundial ha sido oficialmente programada para el último día del torneo, el domingo 19 de julio, y se jugará en el Estadio MetLife, que la FIFA llama por motivos de patrocinio Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. El recinto también recibirá otros siete encuentros del Mundial 2026, incluyendo partidos de la fase de grupos y rondas eliminatorias.

El estadio fue inaugurado en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium y se ha consolidado como una de las instalaciones deportivas más importantes de Estados Unidos, con una capacidad de alrededor de 82.500 espectadores.

Aunque es principalmente conocido como la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, el recinto también ha acogido eventos globales de gran relevancia deportiva.

Entre ellos está el Super Bowl XLVIII en 2014, la final de la Copa América Centenario en 2016, (donde se enfrentaron Argentina y Chile), varios partidos de la Copa América de 2024 y, más recientemente, la final y otros partidos decisivos del Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado.

Además, artistas como Bruce Springsteen, Beyoncé, Ed Sheeran y Taylor Swift han brillado arriba del escenario entre las imponentes tribunas y luces.

La elección del MetLife Stadium para la final del Mundial de 2026 no es casualidad. La FIFA ha trabajado con las autoridades locales, estatales y federales para, dice, asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares más exigentes, no solo en términos de infraestructura sino también en logística, transporte y experiencia del aficionado. Esto forma parte de una visión estratégica que pretende integrar el fútbol con la diversidad cultural y social de Norteamérica.

El MetLife Stadium se encuentra ubicado en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, una de las regiones étnicamente más diversas de Estados Unidos y con gran cantidad de latinos. Esta comunidad aporta una fuerte tradición futbolera y cultural que se vivirá con intensidad durante el Mundial. No es casualidad que la región tenga tres equipos de fútbol profesional, el New York City FC, el New York Red Bulls y el Gotham FC, y tampoco que el ídolo mundial Pelé haya jugado en el desaparecido Cosmos en la década de los ‘70.

Este mosaico cultural latino, que ha alimentado la pasión por el fútbol, sin dudas dará alegría y color a la fiesta deportiva más grande mientras apoya a su selección en el estadio (eso si los precios de las entradas lo permiten), con la ilusión máxima de que se consagre como el próximo campeón del mundo el 19 de julio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.