Encuentran en México restos de un dirigible de vigilancia militar de EE.UU. operado por CBP que se soltó en la frontera sur

Por Davis Winkie, CNN

Un dirigible de vigilancia propiedad de las Fuerzas Armadas de EE.UU., operado por contratistas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerca de Laredo, Texas, se soltó de su amarre el lunes por la tarde y posteriormente se estrelló en México.

El dirigible no llevaba tripulación cuando estaba en el aire y ningún miembro del personal en tierra resultó herido en el incidente.

El cable de amarre del dirigible de vigilancia de 20 metros, que asegura el globo al suelo, se enredó con otros cables en medio de tormentas el lunes, confirmó en un comunicado a CNN un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur.

Esa tarde, un aeropuerto cercano registró fuertes tormentas eléctricas con ráfagas de viento de hasta 71 km/h, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los operadores de la aeronave intentaron desenredar los cables, dijo el portavoz, pero el dirigible lleno de helio se soltó del amarre y quedó a la deriva. Las Fuerzas Armadas se negaron a precisar qué modelo específico de globo se perdió y describieron la aeronave únicamente como un “aerostato mediano”.

La CBP opera dirigibles de vigilancia en toda la región. Algunos están equipados con cámaras de alta potencia y otros llevan sistemas de radar que detectan drones y otras aeronaves operadas por contrabandistas.

La ubicación del aerostato a la deriva se desconocía hasta que las Fuerzas Armadas de México lo descubrieron “en una ubicación remota… al suroeste de Laredo”, según el portavoz. Militares mexicanos y estadounidenses se están coordinando para recuperarlo.

Un portavoz de la CBP no respondió a una solicitud de comentarios.

La Patrulla Fronteriza comenzó a usar pequeños dirigibles “tácticos” para vigilancia en 2012, pero el programa se ha quedado periódicamente sin financiación. Muchas de las aeronaves pertenecen al Departamento de Defensa, que gastó más de US$ 5.000 millones para desarrollar y comprar más de 140 dirigibles de vigilancia durante las guerras de Iraq y Afganistán, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental publicado en 2012.

La CBP perdió un dirigible de vigilancia aún más grande en marzo de 2025, cuando un aerostato de 60 metros que operaba en South Padre Island, Texas, se soltó de su amarre y recorrió casi 965 kilómetros antes de estrellarse contra líneas eléctricas cerca de Dallas.

La CBP, que supervisa a la Patrulla Fronteriza, desempeña un papel crucial en los esfuerzos del presidente Donald Trump por reforzar la frontera entre EE.UU. y México y restringir la inmigración ilegal.

El énfasis de Trump en endurecer la frontera también ha venido acompañado de un mayor despliegue de personal y equipo militar para la CBP, a veces con consecuencias no deseadas.

En febrero, el uso por parte de la CBP de un sistema láser antidrones de alta energía proporcionado por el Pentágono para derribar globos llevó a la Administración Federal de Aviación a cerrar repentinamente el espacio aéreo civil sobre El Paso, Texas.

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