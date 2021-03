Preguntas y Respuestas: The truth about the Covid-19 Vaccine

Coronavirus

Bienvenidos a una presentación especial - preguntas y respuestas, la verdad sobre la vacuna contra el Covid-19.

Esta pandemia ha cambiado la vida de todos nosotros.

Pero la vacuna es una de las mejores formas de combatir el virus covid-19.

El presidente biden dice que el 90 por ciento de los adultos podrán apuntarse para la vacuna en unas pocas semanas.

Y esta semana, el gobernador de Colorado "Jared Polis" anunció que Colorado entrará en la fase 2 para la distribución de vacunas *comenzando este viernes.

Esto significa que el público general a partir de 16 años ahora será elegible para la vacuna.

El gobernador polis dice que si quisiera vacunarse deberia hacerlo en las próximas 6 a 8 semanas.

Hasta el viernes estaremos en la fase uno-cuatro-b -- esto incluye a las personas mayores de 50 años… Personas de 16 años o más con condiciones de salud de alto riesgo.

Tambien incluye a los maestros y personal escolar… Trabajadores de restaurantes… …Y otros trabajadores de primera línea.

El gobernador dice que las personas con alto riesgo de contraer el virus -- siguen siendo una prioridad.

Así que si tienes más de 50 años o tienes una condición preexistente -- apúntate para la vacuna.

Y un restaurante localizado en Colorado Springs en la calle murray blvd. Llamado hacienda villarreal sufrio mucho durante la pandemia. Los duenos, loli y luis villarreal dicen que nunca pensaron que su negocio sufriera tanto ya que hace 5 anos cuando abrieron, estaban haciendo muy bien.

Ahora que los empleados de restaurantes son eligibles para la vacuna contra el covid-19, los duenos dicen que se alegran que sean prioridad ya que desean que su negocio y sus vidas personales vuelvan a la normalidad.

Esque queremos siguiendo protegiendo nos para nosotros mismos y para nuestro clientes, ha sido muy difícil porque nos restringieron de todo, solamente para llevar, y con esto también nos dimos cuenta que mucha gente no solamente perdió su trabajo si no que también les cortaron horas de su trabajo y ya la gente no pudo salir a comer todos los días, y eso vino a reflejar en los negocios como nosotros donde somos familiares -donde el como dueño es el chef, donde mis hijos son los meseros y yo soy una servidora en donde se necesite

Esperan para un futuro mejor.

Ahora veamos los datos de las vacunas del estado.

A partir del lunes por la mañana uno punto 58 millones de coloradenses

Han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.

Y 960 mil han sido completamente inmunizados.

En Colorado, cerca del 8 por ciento de los latinos han sido vacunados… En comparación con el 72 por ciento de los no hispanos.

En la comunidad latina… Más de 130 mil han recibido una dosis de la vacuna y 68 mil han recibido dos.

Aquí en el condado de el paso más de 9 mil latinos han recibido una dosis.

Y en el condado de pueblo más de 10.000 han recibido su primera inyección.

Hoy tenemos dos invitados en el estudio ... El doctor "Bradley stokes" de peak vista centros de salud comunitarios.

Y el doctor "Tovar escalante" de centura health.

Ambos proveedores de atención médica están programando citas para las vacunas.

Y hay un gran esfuerzo para que más latinos se vacunen.

Primero, empezamos con la pregunta que todos queremos saber, que tan segura es la vacuna.

Primero llego la vacuna pfizer fue aprobada para su uso de emergencia por la administración de alimentos y medicamentos de los estados unidos en diciembre.

Seguido rápidamente por la vacuna moderna .

Ahora tenemos la vacuna de dosis única de johnson y johnson.

Doctor escalante, ¿cómo funciona la vacuna para protegernos contra el covid-19?

Doctor escalante: so, esta vacuna es tecnología que ha cambiado en estos anos y lo que esta haciendo es que vamos enseñar a las celulas para producir una proteína que pueda protegerte contra el covid-19 no es como un germen discapacitado como fue en el pasado. Es algo que te enseña a su celulas a proteger a producir esa proteina para proteccion.

También tenemos las últimas cifras del estado sobre los casos de covid-19 en la communidad latina:

En el condado de el paso -- mas de 11 mil han dado positivo al virus.

Y casi 90 personas han muerto.

En el condado de pueblo -- han habido 6 mil 500 casos en la comunidad latina y más de 100 muertes.

En Colorado, el 27% de la población latina ha tenido covid-19.

Y los latinos representan el 21% de la población de Colorado.

Doctor escalante -- ¿por qué las tasas de vacunación entre la comunidad latina estan tan bajas?

Dr escalante: pienso que hay un poquito de miedo en la communidad que no pueden entender que es lo que la vacuna esta haciendo, so lo que le pido es que porfavor regresen a mi para que yo pueda hablar y le puedo enseñare lo que la vacuna puede hacer por ustedes para que podamos regresar a la communidad y todo lo que queremos.

¿cómo podemos conseguir que más personas se apunten para una cita?

Dr. Escalante: Colorado esta haciendo muchas cosas para que las personas puedan conseguir un lugar que pueden apuntarse para una vacuna, so porfavor visitan la pagina web que nosotros vamos hablar un poquito mas despues en este show…

En Colorado Springs, una familia está compartiendo su historia con la esperanza de motivar a la gente de vacunarse con la vacuna contra el covid-19.

Ella es aurelia altamirano, una residente de Colorado Springs que fue víctima del virus covid-19 el año pasado y que sigue lidiando con las consecuencias del virus.

Su madre y su hermana fallecerion por el virus covid-19.

Es por eso que ella espera que la gente entienda la gravedad de esta pandemia.

"Ha sido lo peor…O sea lo peor yo creo…Y pos si osea, yo si les quiero decir que si se la pongan porque el estar en un hospital, el perder a una familia, y hay gente que todavia no creer, la verdad de que esto es serio."

Aurelia y la mayoría de su familia se han vacunado contra el covid-19.

Al regresar ….

Lo que hay que saber sobre las vacunas y el embarazo. ¿es segura la vacuna para las parejas que quieren formar una familia?

Y…Un televidente explica por qué tiene miedo de vacunarse y cuáles son los riesgos y los efectos secundarios.

Bienvenido de nuevo-- esta es una presentación especial - preguntas y respuestas, la verdad sobre la vacuna contra el covid-19.

Sabemos que hay muchos mitos sobre el virus covid-19 y las vacunas.

Ahora queremos aclarar muchos de estos mitos…

Doctor escalante…Queremos empezar con una pregunta de uno de nuestros televidentes, este es yemin lopez moreno que dice que vacunarse le da miedo pero es posible que podra vacunarse este ano.

Yemin lopez: "Pos cuales serian mis riesgos y a que seria expuesto si yo me decidiera ponerme la vacuna"

Doctor - ¿qué efectos secundarios podemos esperar?

Dr. Stokes: los efectos secundarios mas comunes por el covid…La vacuna contra el covid-19, lo mas comun es dolor en el brazo donde recibe la vacuna. Puede ser que llege a tener un poco de rojo alli, y dolor pero esto se quita ente un dia. Tambien algunas personas estan teniendo effectos el segundo dia de tener un poco de dolores en los músculos, sentir un poco fatigado y un poco mal el proximo dia. Esos son efectos secundarios normales que es una señal de que la vacuna contra el covid-19 está funcionando bien, que el cuerpo se esta preparandose para batallar el virus, asi que no es algo peligroso que pasa esos effectos secundarios es algo normal que puede tener despues de obtener la vacuna

Gracias, dr. Stokes, ahora dr. Escalante, le quiero preguntar, la vacuna contra el covid-19 ¿ puede hacer que contraiga el virus tambien?

Dr. Escalante: no. No estamos usando el germen ..Estamos usando algo que nos enseña a pelear y para proteger contra la infección. No estamos usando el virus para hacer esta vacuna

Y este tema para las familias y las mujeres… ¿es seguro vacunarme contra el covid-19 si estoy embarazada?

Y ¿es seguro vacunarme contra el covid-19 si quisiera tener un bebé en algún momento?

Dr. Escalante: ahora lo que el cdc nos esta diciendo es que no tenemos mucha informacion para el riesgo con personas que estan embarazadas o quiren tener un bebe. Pero lo que han estudiado es las vacunas que usan la misma tecnología en el pasado y podimos ver que no tenian riesgos en el pasado.

Y esta bebé, reese saunders, vino al mundo durante la pandemia el mes pasado como una señal de esperanza.

Su mamá, haley saunders, recibió su segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 cuando tenia 9 meses de embarazo. Durante una revisión rutinaria hace dos semanas, haley preguntó si su hija podía hacerse la prueba de los anticuerpos.

Después de hacerle la prueba se dio cuenta de que su hija había nacido con anticuerpos contra covid-19.

La madre, haley dice que está contenta con su decisión.

Dr. Stokes otra pregunta importante , para mi gente en casa que nos esta viendo… Si me ponen la vacuna ¿tendrán toda mi información ?

Si soy indocumentado ¿puedo vacunarme?

Dr. Stokes : la vacuna es gratis para todas las personas, y no es no es necesario mostrar ningún tipo de identificación para obtener la vacuna. La unica información que se requiere es información suficiente para que podamos llamarles de nuevo para la segunda vacuna , tener información que podemos compartir para ver como esta pero no hay niguna…No se requiere presentar nigun tipo de identificación en particular.

Y otra pregunta que tengo para los dos, si ya me vacune contra el covid-19, como puedo proteger a la gente alrededor de mi que todavia no se han vacunado?

Dr. Escalante: este momento deben continuar usar mascara, mantener distancia social, porque nosotros tenemos que esperar que cada persona reciba la vacuna -- hasta que pueda ser posible que todas las personas pueden regresar a la communidad sin esta preocupación.

Dr. Stokes aglo mas que quiere decir?

Dr. Stokes: si, estoy de acuerdo con eso, hay una differencia de tener protección de la infección de el virus y tener una protección de poder pasarlo a otras personas. Y no hemos tenido mucho tiempo de estudiar el virus despues de la vacuna por la mayoria de vacunas despues de vacunarse una persona tiene menos riesgo de pasarlo, pero sigue siendo posible, así que por ahora todavia es importante lavándonos las manos, utilizando mascarillas y manteniendo la distancia social lo mas posible, aun que tiene la vacuna

Antes de que vallamos a una pausa…Algo mas que quiere decir sobre la vacuna contra el covid-19?

Dr. Escalante: la información más simple, te va proteger. Es eficaz y va a salvar vidas. Así que, por favor, si tienen preguntas o si tienen miedo, hablen con un médico - lo único que queremos es volver a la normalidad de la comunidad

¿está listo para programar una cita? Después de la pausa-- le contamos cómo obtener ayuda en español y qué esperar cuando se presente para su cita

Bienvenidos, nos acompaña de nuevo el dr. Stokes de peak vista…

Hemos aprendido mucho sobre las vacunas, y a partir del viernes, las citas se abren para el público general en Colorado.

Doctor -- ¿como pueden programar una cita? Y ¿como puede obtener ayuda en español?

Dr. Stokes: queremos que el obtener una cita para la vacuna sea lo mas facil posible. Y hay unas manera differentes que personas lo pueden hacer…Hay una pagina web que puede ir…De el paso county public health punto org.

Tambien los numeros que ven en la pantalla , tambien pueden llamar. Tambien pueden mandar un texto a 667873,y ellos pueden contestarle en espanol, tambien el numero 211 tienen operadores que también hablan español, y ellos pueden darle la informacion que usted necesita para obtener una vacuna.

Para mas informacion pueden llamar al 2-1-1 o puede enviar 'vacuna' al 667873.

Tambien pueden visitar covid19.Colorado.Gov/vaccine

Y es necesario tener una id o seguro medico?

Dr. Stokes : al obtener una cita no es necesario una id en particular, solo necesita llamar para hacer la cita. Cuando llege a la cita es mejor llegar como 15 minutos antes de la cita…Y alli le van a dar unos papeles con informacion que necesiten para cuando pueden obtener la segunda vacuna …Y va esperar unos 10-15 minutos por alli para obtener la vacuna y tambien algunos minutos para que podamos fijarnos que no esta teniendo effectos secundarios y despues ya se puede ir…Y tambien va a ver una cartita con su informacion para la segunda vacuna y va salir de el lugar de la vacuna con una cita para la segunda .

Y¿qué ocurre si alguien necesita que lo lleven a su cita para vacunarse? ¿cuáles son las opciones de transporte?

Translation english: doctor -- what if someone needs a ride to their vaccine appointment? What are the transportation options?

Doctor stokes: para esto hay oportunidades tabien, un numero de 719-600-2221, y ellos puden ayudarlo llegar a la cita…Asi que hay unas opportunidades alli. De lo que tiene que llevar una persona para obtener la vacuna es solamente algo para obtenerla no necesita nada en particulidad …Sola use ropa que muestre el hombro para hacerlo mas facil para dar la vacuna…Pero mas que eso solo es obtener una cita, encontrar la manera de llegar y despues todo ya esta listo.

Transporte grauito

Llame al 719-600-2221

O visite envidacares.Org…. Silverkey.Org… Fvscenter.Org

¿qué debe esperar uno cuando llegue a su cita? ¿y que si necesita más ayuda o tiene mas preguntas? Habra alguien que les puede ayudar en espanol?

Dr. Stokes: si ciertamente y en peak vista hay unas personas alli en la puerta cuando entra que le da los papeles que necesita llenar, esta persona tambien habla ingles y tambien habla espanol y ellos los van a guiar a todo la experiencia..Asi que lo van a llevar a otro cuarto, un cuarto muy grande , asi que puede mantener el espacio entre personas…Si es necesario y hay muchos differentes lugares donde hay las enfermeras y los asistentes médicos que administran la vacuna y hay otros médicos como yo que pueden asegurarse de que este bien después de que gare la vacuna si es necesario

Gracias dr. Stokes…

Este mes, hubieron muchas clinicas de vacuna contra el covid-19….Hace unas semanas

Platicamos con dos personas que recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 y ellos comparten su experiencia

"En realidad con esta pandemia, uno debe que estar a la defensiva y si exsiste esto ay que aprovoecharla el que no lo provecha esta cometiendo un gran error."

"Cunado gare la primero no senti nada, reportera: y la segunda?

Ahorita me la pusieron y no senti nada."

Ahora me cuentan que se sienten bien y mas protejidos despues de vacunarase contra el virus.

Dr. Escalante le quiero preguntar, ellos dijieron que no sintieron nada despues de su segunda dosis, esto pasa mucho?

Dr. Escalante: puede cambiar de persona a persona, la cosa que e escuchado mas que si tienes esos segundos effectos puedes sentir algo por 48 horas pero nada mas… Por ejemplo yo senti mas cuando recibe la primera inyeccion porque to tenia covid dos semanas antes y esa fue la inyeccion que me dio un pocito mas fiebre , un pocito mas cansancio…Pero cuando recibe la segunda, no tenia nada.

Jasmine:

Cuando tienes covid, puede ser que vallas a sentir mas entonces?

Dr. Escalante: eso es lo que yo estoy leyendo, si has tenido la infección de covid te pidemos que porfavor recuperarse por dos semanas y despues de dos semanas si puedes recibir la vacuna porfavor recibe la vacuna …Pero entiende que la primera inyeccion te va dar un poquito dolor de los músculos , esas fiebres que te pueden dar, pero después la segunda no te va dar mucho dolor.

Jasmine:

Y ahora porque es importante que la gente se vacune?

Dr. Escalante: porque los varianzes que estamos viendo han llegado a Colorado y los estudios que estamos viendo es si has tendio la infección pero no tienes la vacuna, si uno de esas infeccións llegan, seria como si no has tenido covid en el pasado…Y puedes tener otra infección

Jasmine

¿so esta vacuna te protege?

Dr. Escalante: es lo que podemos ver en estos numeros de el principio

Jasmine

Y si la gente dice, ay no se, todavia me da miedo, que les puede decir a ellos?

Dr. Escalante: porfavor lo unico que queremos como un doctor es empujar salud a la communidad de nosotros, si tienen miedo, si tienen preguntas porfavor pidenle a las doctores que estan alrededor, queremos nada mas que educarlos de las cosas o preguntas que tienen.

Jasmine

Dr. Stokes algo que quiere decir de este tema?

Dr. Stokes: si, tambien esta es a la pregunta que porque es importante que todos se vacunen--estamos viendo en todos los estados unidos y aqui en Colorado que los casos estan bajando y bajando y como dr. Escalante dijo hay otros varianzas que estan y otros opportunidades que puede subir de nuevo…La manera mas segura de prevenir que paso ese, de prevenir que tengamos otro tiempo que esten subiendo los casos es si los mas personas posibles reciben la vacuna, porque cada persona que la recibe es una persona que no va obtener la infeccion…Es posible que va tener menos riesgo de pasarlo a otros, asi que el prevenir una subida mas de casos, la manera mas facil de hacer eso es obtener la vacuna si es posible.

Jasmine

Este viernes la vacuna va estar abierto a el publico general, que significa esto para Colorado?

Dr. Escalante: que podemos regresar a lo que amamos..Nosotros podemos regresar afuera, podemos tener familia sin preocupaciones en nuestras casas… Significa mucho..En Colorado y en los estados unidos…

Jasmine

Usted ha sido affectado por el virus?

Dr. Escalante: oh, absolutamente. Nosotros hemos tenido que cambiar nuestro, nuestras horas en el trabajo..Las personas que llegan a nuestro hospital que tienen esta infección de covid no es nada para jugar, y si usted sabe a alguien, usted sabe que peligroso es este virus…So porfavor si pueden tomar la vacuna, porfavor te pedimos que vengas y hablas con nosotros si lo necesitas…

Hay dos sitios de vacunación masiva en nuestra área - el recinto ferial del estado en pueblo está abierto de viernes a lunes de 9 de la manana a 5 de la tarde.

Y otro en Colorado Springs en el Broadmoor World Arena, abierto de viernes a lunes de 10 a las 6 de la tarde.

También puedes vacunarte con tu médico o en las clínicas de centura health y peak vista centros de salud comunitarios. . . Si se require hacer una cita antes de llegar al sitio.

De nuevo aquí es cómo obtener más información y programar una cita.

Pueden llamar al 2-1-1 o puede enviar 'vacuna' al 667873.

Tambien pueden visitar covid19.Colorado.Gov/vaccine

Y no necesitarás presentar un I-d y no necesitas un seguro médico.

Su información personal estará protegida.

Gracias por sintonizarse en nuestro program especial de

Preguntas y respuestas, la verdad sobre la vacuna contra el covid-19.

Queremos tambien darle las gracias a nuestros invitados… El doctor escalante y el doctor stokes.

Aunque la pandemia no ha terminado, si todos nos vacunamos, podemos volver lentamente a la normalidad.