Nuevas cámaras de velocidad comenzarán a multar aquellos que manejen a alta velocidad

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado estamos aprendiendo más sobre la advertencia que dio la policía de Colorado Springs sobre las cámaras de velocidad que han sido implementadas a través de la ciudad. Comenzando esta mañana los conductores que manejan a una velocidad más alta de lo indicado serán multados.

Posiblemente usted ya las haya visto pero hay un nuevo sistema de tecnología en Colorado Springs para ayudar a mantener la seguridad del público. Especialmente en zonas escolares, parques públicos y vecindarios. Por los primeros 30 días los conductores tuvieron una advertencia sobre el manejar de una forma imprudente, ahora no tendrán esa advertencia y serán multados.