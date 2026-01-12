Skip to Content
Noticias Locales

Nuevas cámaras de velocidad comenzarán a multar aquellos que manejen a alta velocidad

By
today at 4:26 PM
Published 4:24 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado estamos aprendiendo más sobre la advertencia que dio la policía de Colorado Springs sobre las cámaras de velocidad que han sido implementadas a través de la ciudad. Comenzando esta mañana los conductores que manejan a una velocidad más alta de lo indicado serán multados.  

Posiblemente usted ya las haya visto pero hay un nuevo sistema de tecnología en Colorado Springs para ayudar a mantener la seguridad del público. Especialmente en zonas escolares, parques públicos y vecindarios. Por los primeros 30 días los conductores tuvieron una advertencia sobre el manejar de una forma imprudente, ahora no tendrán esa advertencia y serán multados. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.