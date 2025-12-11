Empleado de ‘Tacos Del Gordo’ en Fountain graba a mujeres y menores de edad utilizando el baño

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--Un hombre enfrenta cargos después de que una mujer encontró un teléfono celular grabándola en un baño dentro un restaurante la mujer dice que encontró el celular atascado en la ventilación del techo en el local, tacos del gordo, en Fountain.

Según la policía, dice que el celular estaba grabando video de mujeres y menores que entraron al baño este martes por casi tres horas antes de que alguien lo encontrara. Los gerentes mencionan que el responsable era un empleado del local los gerentes del Tacos Del Gordo confirman que Jose Armando Rodriguez Tolentino y él ha sido despedido.

"Esperamos que puedas entender, como nosotros que este individuo estaba completamente equivocado", dijo una de las gerentes del local.

Tolentino ahora enfrenta cargos de invasión criminal de la privacidad. Las autoridades están pidiendo que si cree que usted fue víctima de este acto que se comunique inmediatamente.