Skip to Content
Crispin

Empleado de ‘Tacos Del Gordo’ en Fountain graba a mujeres y menores de edad utilizando el baño

By
Updated
today at 3:10 PM
Published 2:48 PM

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--Un hombre enfrenta cargos después de que una mujer encontró un teléfono celular grabándola en un baño dentro un restaurante la mujer dice que encontró el celular atascado en la ventilación del techo en el local, tacos del gordo, en Fountain.

Según la policía, dice que el celular estaba grabando video de mujeres y menores que entraron al baño este martes por casi tres horas antes de que alguien lo encontrara. Los gerentes mencionan que el responsable era un empleado del local los gerentes del Tacos Del Gordo confirman que Jose Armando Rodriguez Tolentino y él ha sido despedido.

"Esperamos que puedas entender, como nosotros que este individuo estaba completamente equivocado", dijo una de las gerentes del local.

Tolentino ahora enfrenta cargos de invasión criminal de la privacidad. Las autoridades están pidiendo que si cree que usted fue víctima de este acto que se comunique inmediatamente.

Article Topic Follows: Crispin
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.