Criminal saca a una residente de su vehículo en medio de la autopista en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un video se ha vuelto viral luego de que un hombre intentara sacar a una mujer de su automóvil en medio de la carretera "la esta abusando", dice la persona quien esta grabando el video así se vio el momento cuando un hombre de Pueblo paró en medio de la autopista de una forma imprudente y salió de su vehículo solo para intentar sacar a la mujer quien estaba atrás de él de su auto.

Pero no finalizo ahí el hombre sin camisa decidió irse al otro lado del auto e ingreso al vehículo después de ahi, se ve como la mujer intento pelar con el hombre pero también por lo que nos cuenta temía por su vida eventualmente la mujer decidió salirse de su propio auto y el hombre se dio a la fuga.

El después fue identificado y arrestado como Daniel Kenneth Aasen por detalles de los uniformados tenemos entendido que el manejo el vehículo hasta el condado Douglas.

"Tenia tanto miedo pero también estaba enojada super enojado porque él estaba moviendo mi auto de un lado al otro y posiblemente impacte a otras personas", dijo Charmea Campos- Sprague.

Autoridades del condado pueblo afirman que Aasen ahora esta bajo custodia de las autoridades mientras que la víctima dice que solo esta agradecida de que nadie más fue lesionado durante el incidente.