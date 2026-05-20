¿Cuántos Mundiales ha jugado Memo Ochoa con México?

Por Andrea Saint Martin, CNN en Español

Uno de los mayores sueños de cualquier futbolista es representar a su país en una Copa del Mundo de la FIFA. Jugar más dos o tres Mundiales con los colores de tu nación es todo un honor, pero ¿qué significa disputar más de cinco?

Ese es un récord histórico que el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa ha conseguido en su carrera junto a otras figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, Lothar Matthäus y sus compatriotas Antonio “Tota” Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado.

Sin embargo, el nacido en Guadalajara, Jalisco, podría ir más allá si, como todo hace pensar, es convocado por el Tri para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que ningún otro jugador en la historia del deporte ha disputado seis Copas del Mundo.

Este es el recorrido de Memo Ochoa por la Copa Mundial de la FIFA.

Ochoa tenía 21 años y había ganado un título de la Liga MX y otro de la Liga de Campeones de la Concacaf con el América cuando fue seleccionado para ir a su primer Mundial: Alemania 2006. En aquella oportunidad fue como suplente, como tercer portero detrás de Oswaldo Sánchez y José de Jesús Corona. El tapatío no tuvo minutos en dicho torneo, en el que México fue eliminado en octavos de final al perder ante Argentina.

Para el siguiente ciclo mundialista, Sudáfrica 2010, continuaba jugando en el club azulcrema, pero ya se destacaba como titular en el combinado nacional con el que ganó su primera Copa Oro (2009). Con el título en su bolsa, no fue sorpresa que volviera a ser llamado para la Copa del Mundo.

Sin embargo, volvió a ir como suplente, solo que esta vez fue el segundo portero por detrás de Óscar “Conejo” Pérez. Al igual que en Alemania, Ochoa no salió a la cancha y el Tri volvió a ser eliminado en octavos de final por la albiceleste.

La tercera convocatoria mundialista de Ochoa llegó en Brasil 2014. Para dicho punto, el mexicano ya había dado el salto a los clubes europeos, sumando tres temporadas con el Ajaccio de Francia.

Finalmente, el tapatío logró su tan esperado debut mundialista ante Camerún, aunque el momento que todos los aficionados recuerdan fue el duelo ante Brasil en la fase de grupos, donde el arquero se convirtió en una sensación en internet. Tras las atajadas a Neymar y Thiago Silva, que ayudaron al empate entre la selección mexicana y la brasileña, se compartieron cientos de imágenes mostrando al portero como Superman, Gandalf (cuando impide el paso del Balrog) y muchos más.

Ochoa jugó los 90 minutos de todos los partidos que México disputó en ese Mundial, quedando eliminado (otra vez) en octavos de final ante Países Bajos, en un momento que pasó a la historia de la afición por el “no era penal”.

A pesar del mal sabor de boca, el desempeño del jalisciense lo llevó a moverse por diferentes clubes europeos, como el Málaga, el Granada y el Standard Liege, con el que se coronó campeón de la Copa de Bélgica en 2018.

Su desempeño volvió a ponerlo como portero titular de México para Rusia 2018. Su participación también fue destacada y se consolidó como uno de los más sobresalientes del Tri.

Incluso fue el arquero que acumuló el mayor número de atajadas en el torneo, según un estudio técnico de la FIFA. Desafortunadamente, eso no fue suficiente para que la selección mexicana llegara al quinto partido, ya que fue eliminada por Brasil tras caer 0-2.

Ochoa regresó al club América en 2019, en donde jugó de cara al Mundial de Qatar 2022. Con dicha convocatoria del Tri, el portero, de entonces 37 años, se unió a los pocos que han podido jugar cinco Copas del Mundo de la FIFA.

Fue capitán de México en tierras asiáticas y disputó los 90 minutos ante Polonia, Argentina y Arabia Saudita. No obstante, también fue parte del “fracaso” de la selección azteca, que no logró avanzar de la fase de grupos, hecho que no ocurría desde Argentina 1978.

Memo Ochoa ha expresado su deseo de romper el récord de disputar seis Copas del Mundo, un sueño que, en un principio, se pensaba que podría cumplir sin ser el arquero titular de la selección tricolor.

Y es que, actualmente, el tapatío tiene 40 años, una edad en la que los porteros suelen retirarse de las canchas, y no ha sumado minutos con la selección mexicana desde la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024, en la que perdió ante Estados Unidos.

Luis Malagón ha sido el arquero titular del Tri desde finales de 2024, disputando torneos como la Liga de Naciones de la Concacaf de ese año y la Copa Oro 2025.

No obstante, el de 29 años sufrió una ruptura del tendón de Aquiles a mediados de marzo. De acuerdo con un comunicado del club América, fue intervenido quirúrgicamente con éxito, pero deberá tomarse un tiempo de recuperación de entre seis a ocho meses, quedando descartado para el Mundial 2026.

Con el futbolista que México apostaba para portar la titularidad en la Copa del Mundo en casa, otros nombres que han sonado incluyen a Raúl Rangel y Carlos Acevedo. El primero únicamente suma 180 minutos en partidos amistosos con el Tri, mientras que el segundo acumula 540 (90 de ellos fueron en un juego de la Liga de Naciones de la Concacaf).

Ante dicha inexperiencia y la presión de jugar un Mundial como local, Ochoa se perfila como el candidato más fuerte para proteger el arco tricolor. Javier Aguirre ya lo dirigió en el ciclo de Sudáfrica 2010, por lo que podría inclinarse por él para incluirlo en un rol destacado de su convocatoria.

En dicho escenario, el mexicano llegaría a la marca de los seis Mundiales junto a leyendas del fútbol como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes jugarán un papel fundamental en sus respectivas selecciones.

La duda que queda pendiente es saber si el tapatío puede romper otro récord para México: llegar al tan esperado quinto partido.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.