Atacantes de la mezquita de San Diego compartieron video del tiroteo y escritos que citan ideología racista

Por Audrey Ash, Thomas Bordeaux, Brynn Gingras, Yahya Abou-Ghazala, Curt Devine, Jeff Winter y Casey Tolan, CNN

Los atacantes que mataron a tres personas el lunes en una mezquita de San Diego compartieron una transmisión en vivo del tiroteo, así como un extenso documento escrito con referencias a ideología racista, islamófoba y antisemita.

El video gráfico, revisado por CNN, parece mostrar a los atacantes disparando desde el interior de la mezquita mientras exhiben imágenes y símbolos nazis y de supremacismo blanco en sus armas y su ropa. Otra parte del video parece mostrar a uno de los atacantes disparándole al otro dentro de un automóvil y luego quitándose la vida.

Las autoridades identificaron a uno de los atacantes como Cain Clark, de 17 años. El otro, un hombre de 18 años, aún no ha sido identificado públicamente.

El video y un documento de 75 páginas cargado de odio, presuntamente escrito por los atacantes, fueron obtenidos por investigadores del Institute for Strategic Dialogue (ISD), que estudia el extremismo, y entregados a CNN. Una fuente de las fuerzas del orden con conocimiento del caso, que pidió no ser identificada por tratarse de una investigación en curso, confirmó a CNN que se cree que el video es auténtico y que los investigadores están revisando los escritos.

En una conferencia de prensa, Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo que los investigadores habían recuperado un “manifiesto” escrito y lo estaban analizando. No está claro si se trata del mismo documento revisado por CNN.

Los investigadores del ISD dijeron a CNN que creían que el documento es auténtico porque su contenido coincide con lo que aparece en la transmisión en vivo y porque hace referencia a nombres de usuario que coinciden con cuentas en redes sociales que publicaron ideología similar antes del ataque.

Uno de los clips revisados por CNN de la transmisión en vivo muestra a los atacantes en el estacionamiento del Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande de la región. Se les ve entrar por las puertas principales del edificio con fusiles y al menos una pistola.

Al menos uno de los hombres parece disparar su arma a través de las puertas del edificio hacia el exterior del centro islámico. Luego caminan por el interior del edificio, mientras uno de ellos parece ajustar su fusil. CNN verificó detalles del video con el centro islámico, incluida la entrada y el interior del lugar.

El video los muestra después caminando afuera, donde uno de ellos dispara una pistola. También muestra a una aparente víctima tendida en el suelo en un charco de sangre. El clip termina cuando los dos atacantes entran en un vehículo.

Un segundo clip comienza más tarde y parece mostrar a los hombres mientras conducen un automóvil.

El pasajero graba mientras se dispara un arma por la ventana del vehículo. También dice algo directamente a la cámara, aunque el video no tiene audio.

El conductor orilla el automóvil y luego aparentemente dispara al pasajero. Después, el conductor se dispara en la cabeza.

CNN geolocalizó el momento final del video en un vecindario justo al sur de la mezquita, donde la policía recuperó el vehículo y encontró muertos a los atacantes.

Las armas que aparecen en el video son negras y tienen letras y símbolos blancos escritos a mano. Esos mensajes incluyen códigos numéricos y abreviaturas que hacen referencia al nazismo, así como mensajes sobre tiroteos masivos anteriores.

Las ideologías a las que aluden esos símbolos se expresan con mayor claridad en el documento aparentemente firmado por los dos atacantes.

El documento incluye dos declaraciones separadas atribuidas a cada uno de los atacantes, en las que expresan apoyo a la ideología supremacista blanca, incluida una referencia específica a la teoría conspirativa racista del “Gran Reemplazo”, según la cual las poblaciones blancas están siendo reemplazadas deliberadamente. También expresan admiración por autores de tiroteos masivos anteriores y reiteran ideas nihilistas y antisemitas.

En la declaración atribuida a Clark, el autor escribe extensamente sobre su odio hacia las culturas no blancas y no cristianas. El mensaje atribuido al otro atacante presenta a Adolf Hitler como un héroe.

Esa declaración incluye descripciones del uso de imágenes satelitales y de Google Street View para estudiar la distribución de los lugares elegidos por los atacantes, y añade que también inspeccionaron esos sitios en persona.

Los autores también mencionan por su nombre a varios responsables de tiroteos masivos anteriores, incluido el hombre que mató a 51 personas en una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelandia, en 2019, y que también transmitió su ataque en vivo.

El escrito atribuido al atacante de 18 años también menciona la influencia de la cultura “incel” en internet y hace referencia a problemas previos de salud mental. En la declaración atribuida a Clark, el autor escribe que no tenía intención de sobrevivir al ataque y anticipa que no sentiría remordimiento.

Parte de la iconografía exhibida por los atacantes parece coincidir con la utilizada por otros autores de tiroteos masivos en años recientes, a quienes expertos han descrito como “extremistas violentos nihilistas”, incluido el uso del nombre de otro asesino en masa y mensajes de odio escritos en sus armas.

Las autoridades federales han advertido sobre un mayor riesgo de ataques cometidos por individuos pertenecientes a grupos de extremistas violentos nihilistas o inspirados por ellos. Algunos de esos grupos promueven la supremacía blanca, pero se definen menos por una ideología coherente que por su deseo de destruir la sociedad. Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional de octubre señaló que esos individuos podrían buscar cada vez más transmitir actos de violencia en vivo para atraer atención en internet.

Cody Zoschak, analista senior de ISD, dijo que los escritos parecían diferenciar a los atacantes adolescentes de otros extremistas nihilistas por su respaldo explícito a la retórica neonazi.

“Hay indicios bastante sólidos de que estas personas eran neonazis, específicamente aceleracionistas militantes”, dijo Zoschak. “Muestran un conocimiento ideológico que evidencia cierta participación en estos círculos durante un período prolongado”.

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Con información de Scott Glover, de CNN.