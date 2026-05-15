Long Island Rail Road, la mayor compañía ferroviaria de cercanías de Estados Unidos, está en huelga

Por Chris Isidore, CNN

Los trabajadores del transporte público de Long Island Rail Road, la mayor compañía ferroviaria de cercanías de EE.UU., están en huelga, lo que podría dejar varados a cientos de miles de pasajeros que viajan entre semana en el área de la ciudad de Nueva York.

La huelga convocada por los cinco sindicatos que representan a 3.500 trabajadores, la primera en la compañía ferroviaria desde 1994, paralizó todo el tráfico ferroviario.

Los sindicatos no lograron llegar a un acuerdo con la dirección de la compañía sobre salarios y normas laborales el viernes.

“Tras dos días de negociaciones ininterrumpidas, las partes no lograron llegar a un acuerdo”, declaró Kevin Sexton, vicepresidente de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Maquinistas, y portavoz de los sindicatos.

Si bien la huelga comenzó a las 12:01 a.m. (hora de Miami) del sábado, sus efectos se sentirán con mayor intensidad el lunes, cuando cerca de 300.000 personas se desplacen diariamente hacia y desde la ciudad.

Los trabajadores que se desplazan diariamente al trabajo se enfrentan ahora a la perspectiva de tener que conducir en un momento en que los precios de la gasolina se han disparado y se han implementado nuevos peajes adicionales para todos los automóviles que ingresan al distrito comercial de Manhattan.

Los sindicatos buscan el primer aumento salarial para sus miembros desde 2022, un período que registró algunos de los mayores incrementos del costo de vida en décadas en uno de los mercados más caros del país.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que opera el ferrocarril, informó el viernes por la tarde que el servicio limitado de autobuses que ofrecerá solo podrá dar cabida a unos 13.000 pasajeros por la mañana y otros 13.000 por la tarde.

La MTA insta a los usuarios a trabajar desde casa, evitar los viajes no esenciales y prever tiempo adicional, independientemente del medio de transporte que utilicen para desplazarse a la ciudad.

Si bien los fines de semana hay muchos menos pasajeros que entre semana, este fin de semana se espera un aumento en el servicio fuera de las horas pico.

Los Mets y los Yankees, los dos equipos de béisbol de Nueva York, se enfrentan el sábado y el domingo en el Citi Field de los Mets, al que presta servicio el LIRR.

Las negociaciones de última hora del viernes fracasaron debido a la falta de acuerdo para un aumento salarial, y aún no se ha programado una nueva ronda de conversaciones, informaron representantes sindicales.

“Lamentamos profundamente encontrarnos en esta situación. Estos pasajeros son nuestros amigos, nuestros vecinos, viven en nuestras comunidades. Entendemos el servicio que presta el ferrocarril de Long Island en esta región”, declaró Sexton.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió un comunicado condenando la huelga como “temeraria” y argumentando que las demandas sindicales amenazan con encarecer demasiado las tarifas para los pasajeros.

“Los usuarios del transporte público están lidiando con disfunciones innecesarias y miles de trabajadores sindicalizados del LIRR se ven obligados a quedarse sin sueldo debido a las decisiones tomadas por un pequeño grupo de líderes sindicales”, declaró Hochul, instando a los sindicatos y a la MTA a “volver a la mesa de negociaciones y negociar sin descanso hasta que se llegue a un acuerdo”.

Janno Lieber, director de la MTA, afirmó que su agencia no podía acceder a las demandas salariales de los sindicatos.

“No podemos, de forma responsable, llegar a un acuerdo que hunda el presupuesto de la MTA”, declaró Lieber. “Nos negamos a firmar un acuerdo que obligue a los pasajeros y contribuyentes a financiar aumentos salariales desmesurados, muy superiores a los que percibe cualquier otro empleado de la MTA, y para personas que ya son los trabajadores ferroviarios mejor pagados del país”.

Las compañías ferroviarias se rigen por una legislación laboral diferente a la de la mayoría de las empresas del país, lo que dificulta que los sindicatos se declaren en huelga.

Sin embargo, los sindicatos han superado todos los obstáculos legales para limitar las huelgas: la mediación, los periodos de reflexión y los comités gubernamentales que evalúan las posiciones de negociación. Y quedan pocas opciones para que los trabajadores regresen a sus puestos, salvo un acuerdo laboral aceptable para los afiliados.

El Congreso puede intervenir para negociar un acuerdo, como lo hizo en diciembre de 2022, cuando impidió una huelga nacional de transportistas ferroviarios de mercancías porque representaba una amenaza para la economía nacional.

Pero la mayor compañía ferroviaria de cercanías del país no supone el mismo riesgo para la economía que las compañías de transporte de mercancías.

Y el Congreso no actuó en 2025 cuando el sindicato de ingenieros de New Jersey Transit, que contaba con 100.000 pasajeros diarios, se declaró en huelga durante tres días.

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Con información de Gloria Pazmino, de CNN.