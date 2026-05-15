Especialista en implantes de pene con historial de posturas de extrema derecha encabezó rueda de prensa sobre el hantavirus

Por Andrew Kaczynski, CNN

Mientras la administración Trump intentaba tranquilizar a los estadounidenses esta semana asegurándoles que un brote de hantavirus suponía poco riesgo para la población, el Dr. Brian Christine, uno de los principales funcionarios de salud pública a cargo de la política de enfermedades infecciosas, compareció ante los periodistas en Nebraska prometiendo una respuesta “basada en la ciencia” y “basada en la transparencia”.

Antes de unirse a la administración Trump el año pasado, Christine era un urólogo de Alabama especializado en implantes de pene.

Tiene poca experiencia en salud pública y un historial de comentarios de extrema derecha y promoción de teorías conspirativas.

Ha afirmado que la pandemia de covid-19 dio pie a una conspiración gubernamental para controlar a la población, comparó la administración Biden con la Alemania nazi y sugirió que la vacuna contra el covid-19 tuvo poca efectividad para detener la pandemia.

En una ocasión, presentó un programa de YouTube llamado “Erection Connection”, una serie profesional de YouTube sobre disfunción eréctil dirigida a otros urólogos.

Una revisión realizada por CNN de episodios de podcasts archivados, publicaciones en redes sociales y apariciones en la radio reveló que Christine presentó repetidamente a las instituciones de salud pública, al Gobierno federal y a las políticas de la era de la pandemia como herramientas utilizadas para atacar a los conservadores y a los estadounidenses religiosos.

En comentarios realizados en un podcast que presentó durante su campaña para el Senado estatal de Alabama en 2022, Christine cuestionó la legitimidad de las elecciones de 2020.

También abogó por la prohibición del aborto sin excepciones en casos de violación o incesto, y sugirió que podría haber habido un esfuerzo mundial en el que participaran George Soros y figuras asociadas con el “Gran Reinicio” del Foro Económico Mundial para utilizar la pandemia y obligar a las pequeñas empresas a cerrar.

Christine criticó repetidamente las medidas obligatorias contra el covid-19, argumentando que las vacunas no prevenían ni la enfermedad ni la transmisión, a pesar de las pruebas de que las vacunas evitaron millones de muertes.

Andrew Nixon, subsecretario adjunto de Relaciones con los Medios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, declaró a CNN: “El subsecretario de Salud, el almirante Christine, sigue centrado en ejecutar la agenda del presidente Trump y del secretario Kennedy para que Estados Unidos vuelva a ser saludable y cumplir con la orden ejecutiva del presidente Trump para proteger a nuestros hijos contra la mutilación química y quirúrgica”.

Christine, un cirujano que pasó directamente de la práctica privada a ayudar a dirigir la respuesta de salud pública del Gobierno federal, asumió el cargo de subsecretario de salud el pasado mes de noviembre.

Si bien The Washington Post ya había informado sobre algunas de sus opiniones durante su proceso de nominación, CNN revisó varios episodios adicionales de su podcast que aparentemente habían sido eliminados de YouTube y Apple Podcasts antes de su confirmación, pero que seguían estando disponibles públicamente en Vimeo, donde habían sido insertados en el sitio web de su antigua campaña.

Su cargo directivo en el Departamento de Salud y Servicios Humanos lo coloca al frente de las oficinas responsables de planificación familiar, salud de la mujer, política de enfermedades infecciosas y el Cuerpo de Oficiales Comisionados del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, el servicio de salud uniformado compuesto por más de 5.000 funcionarios que trabajan en todo el Gobierno federal y se despliegan durante emergencias de salud pública.

Como jefe del Servicio de Salud Pública, Christine también ostenta el rango de almirante de cuatro estrellas al frente del servicio uniformado.

Desde que asumió el cargo, Christine ha liderado iniciativas para restringir la atención médica para la transición de género mediante bloqueos federales a la financiación, aunque el Wall Street Journal informó que su consultorio privado anunciaba el tratamiento de la disfunción eréctil en personas transgénero, una afirmación que Christine negó.

Su sitio web personal también indicaba que su consultorio ofrecía “tratamiento de la disfunción eréctil en pacientes que se han sometido a una reasignación de género de mujer a hombre”.

Christine ha criticado con frecuencia al Gobierno de Biden.

“Hay cosas similares a las que sucedían en Alemania y que están sucediendo ahora mismo en Estados Unidos”, comentó Christine en un episodio de “Sentido Común” en 2022. “No hay campos de concentración en Estados Unidos, pero no cabe duda de que los conservadores se sienten amenazados. No cabe duda de que los conservadores como yo y otros sentimos que el Gobierno está siendo utilizado como arma en nuestra contra”.

Una cuenta de Twitter de Christine, posteriormente eliminada, también mostraba comentarios afines al activismo de MAGA, incluyendo esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

En diciembre de 2020, Christine retuiteó un llamamiento del activista conservador Charlie Kirk para instar a los republicanos a impugnar los resultados electorales del 6 de enero de 2021.

“ÚLTIMA HORA: El senador Josh Hawley de Missouri se OPONDRÁ a los resultados de las elecciones del 6 de enero. ¡Así se ve el coraje! ¡Así se lucha! ¡Retuitea si todos los demás republicanos deben hacer lo mismo!”, decía la publicación, que fue retuiteada por Christine.

El relato de Christine también mostraba una interacción reiterada con Vernon Jones, el exrepresentante estatal demócrata de Georgia que cambió de partido para apoyar a Donald Trump y que posteriormente se convirtió en partidario de las acusaciones de fraude en las elecciones de 2020.

El podcast de Christine, titulado “Sentido Común”, se centraba en el aborto, las restricciones por el covid-19, los derechos de las personas transgénero, la religión y lo que él describía como “progresismo” en la medicina y el Gobierno.

En un episodio titulado “Cuando la atención médica se usa en tu contra”, de octubre de 2022, Christine argumentó que el Gobierno había utilizado la pandemia para controlar a los estadounidenses e influir en el resultado de las elecciones de 2020.

“Probablemente esto sea lo más importante que ha ocurrido durante la pandemia. No cabe duda de que la pandemia se utilizó para influir en el resultado de las elecciones de 2020”, declaró Christine, quien más tarde instó a los oyentes a ver “2.000 Mules”, la desacreditada película sobre la teoría de la conspiración del fraude electoral, cuyo distribuidor posteriormente se disculpó y la retiró de circulación.

En ese mismo episodio, Christine afirmó que la vacuna contra el covid-19 “finalmente demostró no prevenir la enfermedad ni su propagación”.

“Sabemos que ha habido personas que han muerto a causa de eso, pero también sabemos que la mayoría de las personas que se infectan no van a morir. La mayoría de las personas que se infectan no van a enfermar. Pero el Gobierno y la izquierda han utilizado la pandemia para controlar a la gente”, afirmó.

“¿Cómo es posible que nos hayan obligado a vacunarnos? Pues bien, el Gobierno dijo que si no nos vacunábamos, podíamos perder nuestro trabajo o nuestros ingresos. Hubo amenazas de este tipo. Así que muchas personas se vieron obligadas a vacunarse y a recibir las dosis de refuerzo. Si alguien quería vacunarse, me parece bien. Pero obligar a la gente a vacunarse es absolutamente injusto”, se quejó Christine.

También sugirió que podría haber habido un esfuerzo coordinado entre “George Soros y el Foro Económico Mundial” para utilizar la pandemia y el llamado Gran Reinicio en beneficio de las corporaciones multinacionales, mientras que las pequeñas empresas cerraban sus puertas.

“Ahora bien, ¿existió un esfuerzo concertado a nivel mundial para cerrar pequeños negocios y obligarlos a quebrar? No sé si lo hubo, pero me parece sumamente sospechoso”, añadió.

En comentarios publicados en Facebook y en su podcast, Christine también defendió repetidamente la prohibición casi total del aborto en Alabama después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade en 2022.

En un episodio de su podcast titulado “Leyes sobre el aborto”, Christine manifestó que la prohibición del aborto en Alabama no debería incluir excepciones por violación o incesto.

“Ahora bien, esto provoca que quienes defienden el aborto se enojen mucho porque no excluimos la violación y el incesto”, apuntó Christine. “Pero el hecho de que el embarazo se produzca como resultado de un acto de violencia no significa que el feto no tenga derecho a la vida, y reconocemos y creemos que otro acto de violencia, y un aborto, también lo es. Reconocemos y creemos que otro acto de violencia no va a solucionar las cosas”.

“Así que no hay excepciones para la violación y el incesto. Esa es la ley de Alabama. Creo que tiene sentido”, añadió.

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Con información de Em Steck y Sarah Owermohle, de CNN.