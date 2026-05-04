GameStop hace una audaz oferta de US$ 56.000 millones por eBay, con la esperanza de rivalizar con Amazon

Por Hanna Ziady, CNN

GameStop ha ofrecido comprar al gigante del comercio electrónico eBay por US$ 55.500 millones, una unión que el jefe del minorista de videojuegos cree que podría producir un “competidor legítimo” de Amazon.

La oferta llega en medio de una especie de resurgimiento de eBay, que ha impulsado su reinvención frente al aumento de la competencia de empresas como Walmart, Amazon, Shein y Facebook Marketplace.

GameStop —que se convirtió en un nombre conocido durante la fiebre de las acciones meme de 2021— ha ofrecido US$ 125 por acción por eBay, la mitad en efectivo y la mitad en acciones, anunció la empresa el domingo. Eso representa una prima del 46 % sobre el precio de cierre de la acción de eBay el 4 de febrero, el día en que GameStop comenzó a construir una participación del 5 % en la empresa.

Es una oferta audaz, dirigida a un negocio casi cuatro veces más grande que el suyo.

Al viernes, GameStop valía US$ 11.900 millones, mientras que eBay estaba valorada en US$ 46.200 millones, según datos de FactSet. Las acciones de eBay subían 9 % en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de GameStop apuntaban a una apertura marcadamente más débil tras ganar 6,3 % el viernes.

En una carta al presidente de eBay, el director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen, dijo que la empresa recortaría costos en eBay y la haría más rentable. También ve beneficios en combinar las tiendas físicas de GameStop con la presencia en línea de eBay. “Las ~1.600 ubicaciones de GameStop en EE.UU. le dan a eBay una red nacional para autenticación, recepción, cumplimiento y comercio en vivo”, señaló.

“Podría ser un competidor legítimo de Amazon”, dijo Cohen sobre eBay en una entrevista con el Wall Street Journal. Indicó que creía que eBay debería hacer más en torno al comercio en vivo, donde las marcas venden directamente a los compradores a través de transmisiones de video en tiempo real, informó el Journal.

En su carta, Cohen dijo que se desempeñaría como el director ejecutivo de la empresa combinada. GameStop planea financiar la compra mediante efectivo y deuda, lo que incluye un compromiso de TD Securities por hasta US$ 20.000 millones.

Lanzada en 1995, eBay sigue estando entre los principales sitios de comercio electrónico minorista de EE.UU., pero ha perdido cuota de mercado a medida que el campo se ha ampliado, según Emarketer, una empresa de investigación de mercado.

La empresa recibió un impulso de la pandemia de covid-19 y ha intentado aprovechar ese impulso invirtiendo en inteligencia artificial, una decisión que le ha granjeado el favor de los accionistas. El precio de la acción de eBay ha subido alrededor de 52 % en el último año, y el título ha ganado 188 % desde el inicio de 2020.

En febrero, la empresa acordó comprar la plataforma británica de reventa de ropa en línea Depop a Etsy por US$ 1.200 millones. Los reguladores de competencia del Reino Unido aún no han aprobado el acuerdo.

La semana pasada, eBay informó un aumento del 19 % en los ingresos del primer trimestre. Aseguró que su volumen bruto de mercancías, o el valor total de todas las transacciones entre usuarios, saltó 18 % hasta US$ 22.200 millones.

GameStop saltó a la fama hace cinco años durante la fiebre de las acciones meme, cuando un ejército de inversores minoristas se volcó a la acción, disparando su valor, en un intento por presionar a los operadores profesionales que apostaban a que el precio de la acción de la empresa caería.

El negocio de tiendas físicas de la empresa ha tenido dificultades frente a un cambio entre sus clientes hacia el streaming en línea y las descargas digitales. Cohen ha liderado GameStop desde enero de 2021. Durante su gestión, la empresa pasó de una pérdida neta de US$ 381 millones en 2021 a una ganancia neta de US$ 418 millones en su último año fiscal, finalizado el 31 de enero.

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