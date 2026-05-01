La decisión de la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. desata frenética lucha por la manipulación de los distritos electorales

Por Tierney Sneed, Fredreka Schouten y John Fritze, CNN

Un día después de que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. debilitara aún más la Ley de Derechos Electorales, los estados gobernados por el Partido Republicano están considerando cambios para impulsar la manipulación de distritos electorales a expensas de los votantes de color, mientras que los grupos defensores de los derechos electorales intentan limitar el impacto del fallo en las elecciones de mitad de período de este año.

La Corte Suprema dio inicio a la polémica al anular un mapa de distritos electorales para el Congreso en Louisiana que incluía dos distritos de mayoría negra, en una opinión que dificultará significativamente impugnar los planes de redistribución de distritos por considerarlos discriminatorios en virtud de la Ley de Derechos Electorales.

Los líderes de la legislatura de Louisiana, controlada por los republicanos, anunciaron que se están preparando para rediseñar los distritos electorales del Congreso para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, a pesar de que las papeletas para las primarias del 16 de mayo ya se han enviado por correo.

Los funcionarios republicanos indicaron que no contarán los votos de los candidatos a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en dichas primarias.

En Tennessee, altos cargos republicanos se enfrentaron a crecientes presiones públicas para convocar una sesión legislativa extraordinaria con el objetivo de destituir al único congresista demócrata del estado.

La presión de la derecha para la redistribución de distritos también está aumentando en otros estados, como Georgia, Carolina del Sur y Alabama.

Mientras tanto, un grupo de votantes negros que defendían el mapa congresional actual de Louisiana advirtió el jueves a la Corte Suprema contra permitir que el estado se apresure a emprender una redistribución de distritos precipitada basada en la decisión del tribunal.

“El gobernador ya ha indicado que tiene la intención de cancelar las elecciones primarias republicanas y demócratas en curso, en las que los votantes ya han emitido su voto y en las que los candidatos ya han invertido mucho dinero, tiempo y recursos”, declararon los votantes negros que defendían los mapas ante la Corte Suprema, citando órdenes anteriores de los magistrados que instaban a los tribunales a tener cuidado de no perturbar la planificación electoral con medidas de último minuto.

“Una medida tan drástica”, señalaron los votantes, “es innecesaria e injustificada”.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, pudo utilizar el miércoles el fallo de la Corte Suprema para ayudar a que se aprobara un plan del Congreso en ese estado que busca convertir cuatro escaños demócratas en la Cámara de Representantes en republicanos, después de enfrentar recelo tanto por parte de la legislatura estatal como de la delegación del Congreso.

Una vez que la legislatura aprueba un nuevo plan de redistribución de distritos, “es el punto de partida, no la meta”, para los funcionarios que necesitan reelaborar apresuradamente sus planes para administrar las elecciones, dijo David Becker, un exabogado electoral del Departamento de Justicia que ahora asesora a funcionarios electorales.

Eso podría incluir verificar que millones de votantes estén correctamente registrados en sus nuevos distritos y reiniciar el proceso de calificación de candidatos.

La actual disputa surge después de que el presidente Donald Trump inyectara un enorme caos en este ciclo electoral al convencer a Texas de embarcarse en una ronda sin precedentes de redistribución de distritos a mitad de la década, una medida que inició una carrera armamentística de manipulación electoral entre republicanos y demócratas.

“En la guerra partidista a la que nos enfrentamos, que la Corte Suprema acaba de avivar, las partes atrapadas en medio son los funcionarios electorales y los votantes”, declaró Becker, “Aquí no va a haber ningún ganador”.

El escaño del representante Steve Cohen, del área de Memphis, el único demócrata en la delegación del Congreso de Tennessee y un importante crítico de Trump, está ahora en riesgo, ya que los legisladores estatales sienten la presión de sacarlo del distrito antes de las primarias de agosto.

En una publicación en redes sociales el jueves, Trump dijo haber hablado con el gobernador republicano del estado, Bill Lee.

Según Trump, Lee se comprometió a “trabajar arduamente para corregir la falla inconstitucional” en el mapa de distritos electorales del estado para la Cámara de Representantes de EE.UU.

El presidente añadió que otros líderes políticos del estado también se comprometieron a tomar medidas.

Un portavoz de Lee no respondió de inmediato a la consulta de CNN. En un comunicado, el presidente de la Cámara de Representantes de Tennessee, Cameron Sexton, declaró: “Estamos revisando la reciente opinión mientras mantengo conversaciones con la Casa Blanca y otras personas”.

Según la ley de Tennessee, el gobernador o la mayoría de los miembros de ambas cámaras de la Asamblea General del estado tendrían que convocar a la legislatura a una sesión extraordinaria para rediseñar el mapa de la Cámara de Representantes.

Actualmente, la Corte Suprema tiene pendiente una cuestión procesal, técnica pero potencialmente significativa, sobre la rapidez con que esa sentencia entrará en vigor en Louisiana.

El grupo de votantes blancos que impugnó el segundo distrito de mayoría negra presentó una solicitud de emergencia el miércoles por la noche, instando al tribunal a que dicte una resolución definitiva de inmediato, en lugar de esperar el mes que normalmente se tarda en devolver formalmente el caso a un tribunal inferior para que este tome medidas.

Sin embargo, el grupo defensor del derecho al voto que perdió el caso declaró el jueves ante los magistrados que no existe urgencia alguna para que la Corte Suprema implemente su decisión y advirtió que hacerlo causaría confusión durante unas elecciones que ya están en marcha. E instó a la corte a abstenerse de tomar nuevas medidas hasta que concluyan las elecciones.

La apelación sobre la fecha de la votación está pendiente ante el juez Samuel Alito, quien se encarga de los casos de emergencia provenientes de Louisiana, Texas y otros estados que pertenecen al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos.

Fue también Alito quien redactó la opinión, aprobada por 6 votos contra 3, que anuló el mapa del estado.

La opinión de Alito del miércoles no incluyó ninguna indicación sobre los pasos a seguir en el caso.

En 2024, la Corte Suprema bloqueó un fallo de un tribunal inferior que invalidaba el mapa del estado. Alito o la Corte Suprema en pleno deberán decidir si esa orden, emitida hace dos años, sigue vigente o si fue efectivamente anulada por la decisión de la Corte Suprema del miércoles.

La representante de Louisiana, Cleo Fields, la demócrata cuyo distrito está en el centro del debate sobre los derechos de voto, criticó la decisión de los republicanos estatales de suspender las primarias.

“La gente ya está votando”, declaró Fields a CNN. “Es un insulto más que venir y decir: ‘Su voto no será contado. Simplemente vamos a cambiar los distritos. Vamos a detener las elecciones’”.

Una de las primeras pruebas del impacto del fallo de la Corte Suprema se dará en Mississippi, donde los votantes afroamericanos presentaron una demanda exitosa amparándose en la Ley de Derechos Electorales contra los límites electorales para los escaños de la Corte Suprema estatal.

Esta semana se iniciaron los procedimientos en ese caso para determinar cómo se debe trazar un nuevo mapa judicial.

La jueza de distrito Sharion Aycock ha solicitado informes adicionales, que deberán presentarse la próxima semana, sobre cómo afecta al caso el fallo del Supremo.

Una cuestión abierta que los expertos en derecho electoral han estado debatiendo desde el fallo de la Corte Suprema es cómo se aplicará en las elecciones no partidistas.

La opinión de Alito establece la manipulación electoral partidista como una defensa que los estados pueden usar para evitar impugnaciones de la Ley de Derecho al Voto. Pero dado que las elecciones judiciales de Mississippi son apartidistas, ese caso podría mostrar cómo funcionará el nuevo estándar en elecciones no partidistas, que son comunes para los órganos electos locales.

Incluso antes de que se emitiera el fallo, el gobernador republicano de Mississippi, Tate Reeves, había dicho a los legisladores que convocaría una sesión legislativa especial para abordar cómo la opinión de la Corte Suprema afecta el plan judicial.

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