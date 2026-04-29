Informe sobre conducta del sospechoso en 2023, años antes de la muerte de estudiantes de la Universidad del Sur de Florida

Por Cindy Von Quednow e Isabel Rosales, CNN

Tres años antes de ser acusado de matar a dos estudiantes de doctorado en Florida, un incidente de violencia doméstica con su hermano y su madre puso de manifiesto la preocupación de la familia de Hisham Abugharbieh por lo que ellos denominaban su comportamiento errático.

Durante el incidente del 9 de mayo de 2023, Abugharbieh comenzó a discutir con su hermano sobre su “comportamiento errático”, según el informe policial obtenido por CNN. El hermano comenzó a grabar a Abugharbieh, quien finalmente golpeó a su hermano, provocando que cayera al suelo, recoge el informe.

Los documentos agregan que Abugharbieh también pateó a su madre en la espalda durante el altercado, provocando que cayera al suelo.

El informe policial describe el presunto comportamiento de Abugharbieh antes de que fuera acusado de matar a su compañero de cuarto, Zamil Limon, y a Nahida Bristy, ambos estudiantes de 27 años de la Universidad del Sur de Florida, originarios de Bangladesh.

Las dos víctimas fueron vistas por última vez hace casi dos semanas en Tampa. El cuerpo de Limon fue hallado en un puente una semana después, y los investigadores creen que Bristy también fue asesinada.

Posteriormente se encontraron otros restos humanos, pero aún no se ha confirmado que pertenezcan a Bristy.

Durante una entrevista con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough después del incidente de 2023, Abugharbieh declaró: “Yo creé a mi hermano. Yo soy su dios” y “Esta es mi primera vida aquí”, según el informe policial.

Abugharbieh fue arrestado por un delito menor de agresión simple y puesto bajo la Ley Baker, una ley de Florida que permite la detención preventiva hasta por 72 horas de aquellas personas con una enfermedad mental que representan un peligro para sí mismas o para los demás.

Según el informe, un familiar suyo indicó a la policía que, si bien a Abugharbieh no se le había diagnosticado ninguna enfermedad mental, su comportamiento había empeorado en las últimas semanas.

En una carta de la víctima presentada ante el tribunal, un familiar afirmó que el comportamiento de Abugharbieh había cambiado en los últimos años después de que comenzara a consumir marihuana medicinal.

“Hisham solía ser un tipo genial. Un hijo mayor comprensivo y servicial”, escribió el familiar. “Eso lo llevó a enfermar mentalmente, con comportamientos hirientes y problemas de ira”.

A pesar de este aparente cambio en Abugharbieh, el familiar manifestó que aún estaban “conmocionados” por su arresto y agregó que presentaron una petición para que recibiera tratamiento involuntario por abuso de sustancias.

“Espero que el tribunal ayude a Hisham… y lo ponga bajo tratamiento y le impida usar marihuana medicinal porque no es para él, ya que nunca ha tenido ninguna enfermedad que requiera el uso de drogas”, escribió el familiar.

Los cargos contra Abugharbieh por agresión fueron posteriormente retirados, según consta en los registros judiciales. Sin embargo, un juez dictó una orden judicial que le prohibia acercarse a su hermano o a su domicilio hasta mayo de 2025.

Abugharbieh, de 26 años, se enfrenta a dos cargos de homicidio premeditado en primer grado con arma blanca por la muerte de los estudiantes de la Universidad del Sur de Florida.

Los fiscales alegan que Abugharbieh le hizo a ChatGPT una serie de preguntas, entre ellas sobre cómo meter un cadáver humano en un contenedor de basura, en los días previos a la desaparición de Limon y Bristy.

Además, la semana anterior encargó cinta adhesiva, bolsas de basura, combustible para encendedores, pastillas para encender fuego y carbón vegetal a Amazon. Los registros financieros citados en una declaración jurada penal muestran que se le envió una barba postiza desde Amazon el 15 de abril.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.