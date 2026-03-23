El Dow se dispara después de que Trump pospusiera ataques contra plantas energéticas de Irán

Por David Goldman, Chris Isidore y John Towfighi, CNN

Las acciones se dispararon y los precios del petróleo cayeron después de que el presidente Donald Trump declarara el lunes que Estados Unidos pospondría nuevos ataques contra la infraestructura energética de Irán, a la espera del resultado de las negociaciones con Teherán.

El Dow Jones subió 782 puntos, o un 1,72 %. El S&P 500 ascendió un 1,5 % y el Nasdaq ganó un 1,68 %. El viernes, el Nasdaq había cerrado al borde de una corrección —una caída del 10 % respecto a un máximo reciente—.

Los precios del petróleo cayeron: el crudo Brent bajó un 8,9 % hasta los US$ 102 por barril, tras haber caído brevemente hasta los US$ 96 por barril. El crudo estadounidense cayó un 8 % hasta los US$ 90,35 por barril.

En una publicación en redes sociales, Trump afirmó que las conversaciones tendrían lugar a lo largo de la semana. Sin embargo, no está claro si el estrecho de Ormuz sería seguro para transitarlo. Esta crucial vía marítima, por la que circula el 20 % del suministro mundial de petróleo, ha sido cerrada de hecho por Irán.

Los futuros de las acciones repuntaron y el petróleo cayó considerablemente inmediatamente después del mensaje de Trump a primera hora del lunes. No obstante, los mercados moderaron parte de su entusiasmo inicial después de que las Fuerzas de Defensa de Israel declararan que continuaban los ataques sobre Teherán, y ante la incertidumbre de si Irán coincidía con la versión de los hechos presentada por Trump.

“El lunes, el mercado amaneció con noticias potencialmente positivas provenientes de Medio Oriente”, señaló en una nota Chris Larkin, director general de comercio e inversiones de E-Trade de Morgan Stanley.

“Sin embargo, para que cualquier repunte de alivio continúe probablemente se requerirán acciones tangibles en el frente geopolítico”, añadió Larkin. “Seguimos inmersos en un mercado impulsado por los titulares de las noticias y, dado el escaso calendario de noticias económicas para esta semana, la atención seguirá centrada en los precios del petróleo y en la política”. Las acciones en Europa subieron, revirtiendo las pérdidas iniciales: el índice de referencia Stoxx 600 avanzó un 1,4 % y el índice DAX de Alemania se disparó un 2 %.

Los futuros del diésel y la gasolina en EE.UU. cayeron el lunes, a la par de los precios del petróleo. Los futuros del diésel bajaron un 5,7 % y los de la gasolina cayeron un 6,8 %. No obstante, los futuros acumulan aún un alza del 88 % y el 78 % en lo que va del año, respectivamente.

A pesar de los descensos en los precios del petróleo registrados el lunes, los precios del crudo se mantienen aproximadamente un tercio por encima de los niveles previos a que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

Los precios mundiales del petróleo se han disparado desde el inicio de la guerra en Irán debido a la escasez de buques petroleros capaces de salir del estrecho. Trump había amenazado con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán a menos que este detuviera los ataques contra el transporte marítimo y permitiera la apertura del estrecho para el día de hoy.

Los estadounidenses han pagado el precio de los combates en forma de precios más altos en los combustibles. Los precios de la gasolina en EE.UU. subieron por vigésimo tercer día consecutivo el lunes, alcanzando los US$ 3,96 según el último registro de la AAA, el precio más alto desde agosto de 2022.

El precio promedio ha subido ahora US$ 1,02 —o un 34 %— en el último mes. Este aumento mensual es superior al registrado tras el huracán Katrina en 2005 y también al que siguió a la invasión rusa de Ucrania en 2022. Este último repunte llevó finalmente los precios a un máximo histórico de US$ 5,02 por galón.

Si bien Estados Unidos —el mayor productor de petróleo del mundo— obtiene una cantidad relativamente pequeña de crudo de Medio Oriente, los precios se fijan en un mercado global de materias primas. Los precios de la gasolina en EE.UU. se ven directamente afectados, dado que la gasolina se deriva del crudo.

Incluso si la guerra ha terminado esencialmente y los precios del petróleo comienzan a bajar, podría pasar algún tiempo antes de que los precios en los surtidores empiecen a descender, a medida que los aumentos anteriores se vayan trasladando a través del sistema de distribución.

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